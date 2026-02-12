聽新聞
艾普斯坦案延燒！川普遭打臉說謊 美商長被踢爆去過「戀童癖島」

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國商務部長特盧特尼克10日在參院作證時承認曾攜家人赴艾普斯坦的小島參加活動，成為川普政府現任閣員中首位被扯上艾普斯坦醜聞案。路透
美國商務部長特盧特尼克10日在參院作證時承認曾攜家人赴艾普斯坦的小島參加活動，成為川普政府現任閣員中首位被扯上艾普斯坦醜聞案。路透

美國淫魔富豪艾普斯坦案持續延燒，司法部公布最新文件顯示，美國總統川普早在廿年前就知道艾普斯坦惡行，打臉川普近年受訪稱對此一無所知說法。美國商務部長盧特尼克也被挖出與艾普斯坦關係匪淺，遭跨黨派議員要求下台，他十日在國會聽證會坦承，曾帶妻兒去過艾普斯坦惡名昭彰的「戀童癖島」。

紐約時報報導，美國司法部一月卅日公布三百多萬頁艾普斯坦文件，當中一項紀錄顯示，艾普斯坦二○一九年八月在監獄身亡後，佛州棕櫚灘前警察局長瑞特在同年十月告訴聯邦調查局，曾在二○○六年七月接到川普的一通電話。

瑞特表示，當時還是商人的川普說：「謝天謝地你們阻止艾普斯坦，大家都知道他一直在做這種事。」備忘錄指出，川普稱紐約社交圈都知道艾普斯坦令人作嘔，並建議將調查重點放在艾普斯坦女友麥克斯威爾身上，還說「她很邪惡」。麥克斯威爾因招募少女給艾普斯坦遭判廿年。

這項紀錄和川普二○一九年受訪時說法有所矛盾。二○一九年艾普斯坦被捕不久後，川普被問到是否懷疑艾普斯坦猥褻未成年少女時，川普說：「我一無所知，我很多年沒和艾普斯坦說話了，我不知道」。

另一方面，盧特尼克先前宣稱他二○○五年後就和艾普斯坦斷絕往來。但相關電郵曝光後，盧特尼克十日在參院聽證會上證實，曾在二○一二年帶妻子、四個孩子與另一對夫妻，拜訪艾普斯坦的私人小島小聖詹姆斯島。當地遭多名受害者指控為性剝削發生地，號稱「罪惡之島」、「戀童癖島」和「淫亂島」。

盧特尼克說：「當時我們在島上吃完午餐，待了大約一小時就離開，這是家庭度假。」他自稱與艾普斯坦「幾乎沒交集」，也願意與國會討論提供相關個人紀錄。

對於部分議員要求盧特尼克下台，白宮發言人李維特十日說：「川普總統完全支持部長。」

