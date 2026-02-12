聽新聞
近年最慘重槍擊案！加拿大校園驚傳槍響 至少10死27傷

聯合報／ 編譯盧思綸高詣軒／綜合報導
加拿大卑詩省坦布勒嶺中學10日發生嚴重槍擊案，事發後學生撤離校園。美聯社
加拿大卑詩省坦布勒嶺中學10日發生嚴重槍擊案，事發後學生撤離校園。美聯社

加拿大西部卑詩省一所中學十日發生加國近年最嚴重槍擊事件，一名女子在校內開火後自盡，造成槍手在內十人死亡，至少廿七人受傷。由於北美大規模槍擊幾乎都是男性行凶，嫌犯為女性實屬罕見。

此事發生在當地時間下午。加國皇家騎警說，在地處偏遠的坦布勒嶺鎮「坦布勒嶺中學」發現六具遺體，另一人在送醫途中死亡。此外，附近住宅發現兩名死者，被認為與這起槍擊有關。傷者有兩人傷勢危急，經由空中送醫。

案發小鎮位於洛磯山脈山麓、溫哥華東北方約一一五五公里，人口約兩千四百人。當局曾透過手機在當地發送就地避難警報，當時嫌犯被描述為一名穿洋裝、棕色頭髮的女性。警司佛洛伊德其後證實，警報描述的嫌犯已發現在校內身亡。

警方尚未公布槍手及受害者年齡。警司佛洛伊德說，警員逐步清理現場時發現多人傷亡，警方不會公布嫌犯姓名，其作案動機仍不明，仍在調查受害者與槍手的關聯。

倖存的十二年級學生奎斯特告訴加拿大廣播公司，他剛到教室不久走廊就響起警報，他隨即將教室門關上等待消息，起初覺得應沒什麼事，後來開始收到「令人不安」的現場照片，才意識到事情嚴重，「當時氣氛非常緊張」。

奎斯特說，他和同學用桌子堵住教室門口，在封鎖狀態等了兩個多小時，直到警方破門而入護送他們離開學校。現場畫面顯示，多名學生舉著手走出校園，幾輛警車圍住現場大樓，一架直升機在上空盤旋。

加國總理卡尼在社群媒體Ｘ聲明，對這起駭人槍擊深感悲痛，「我為失去摯愛的家屬與朋友祈禱」。卡尼也取消十一日前往德國參加慕尼黑安全會議的行程。

這是加國自二○二○年以來最致命槍擊，當時東部諾瓦斯科細亞省一名槍手殺害十三人並縱火造成九人死亡；加國隨後對持有槍枝祭出多項限制，但在農民和獵人反對下撤回進一步設限計畫。

加國最嚴重校園槍擊是一九八九年十二月，一名槍手在魁北克省蒙特婁綜合理工學院殺害十四名女學生並殺傷十三人後自盡。

槍擊 教室 加拿大 校園 溫哥華 槍枝 遺體

