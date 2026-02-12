寸土不讓立場動搖！民調：4成烏國人 願割頓巴斯換和平

紐約時報報導，基輔社會學國際研究所近期民調顯示，已有四成烏克蘭受訪者表示，將支持放棄頓巴斯地區換取安全保證；反觀二○二二年五月開戰初期，高達八成二烏國人認為不應在任何情況放棄領土。這顯示愈來愈多烏國人正為了和平考慮割地。

紐時報導，兩份民調皆是相同機構執行，但不能直接比較，因為先前民調未將割地問題和安全保證掛勾；不過其結果與其他民調趨勢相符，即烏國人對領土讓步的接受度與日俱增。

上述近期民調是在一月廿三至廿九日電訪一○○三名民眾做出；對烏軍撤出烏東頓巴斯交給俄國，換取美國與歐洲提供安全保證，五成二受訪者認為「完全不可接受」，三成一說「雖困難但可接受」，百分之九說「可輕易接受」。頓巴斯包括盧甘斯克、頓內次克兩州，烏軍已完全失守前者，但仍控制頓州約兩成領土。

放棄領土讓給俄軍，過去一向被烏方視為紅線，但現在似乎出現改變。俄方堅持基輔須同意撤出頓巴斯，美國支持的俄烏和談才能推進。烏方如今在戰場落居下風，在談判桌也面臨壓力，烏國總統澤倫斯基表面上仍反對單方面撤出頓巴斯，偶爾卻暗示此事有彈性，表示俄烏都必須妥協。

但過半烏克蘭人仍反對割地。分析家說，是否放棄頓巴斯可能撕裂烏國社會，也可能改變澤倫斯基的政治功業，從保家衛國的英勇領袖淪為割讓頓巴斯的人；當地仍是十九萬居民的家園。

分析家說，對聲稱願意放棄頓巴斯的人來說，安全保證至關重要。烏國智庫「國家韌性與社會凝聚力平台」共同創辦人薩克揚警告，放棄頓巴斯不足以讓俄國放棄戰爭，「認為與俄國達成協議畫定某種分界，就能帶來哪怕是暫時的和平，是一種巨大錯覺」；對烏國人來說，安全保證必須意味俄國不會再進攻，「而且夥伴國家要負責確保此事」。

澤倫斯基曾說基輔準備與美歐簽安全保證協議，歐洲多國也承諾在達成停火後駐軍烏國，但歐洲是否會為了保衛烏國而與俄國作戰，還不清楚，俄方也反對歐洲派兵烏克蘭。