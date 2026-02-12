聽新聞
0:00 / 0:00

寸土不讓立場動搖！民調：4成烏國人 願割頓巴斯換和平

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基。路透
烏克蘭總統澤倫斯基。路透

紐約時報報導，基輔社會學國際研究所近期民調顯示，已有四成烏克蘭受訪者表示，將支持放棄頓巴斯地區換取安全保證；反觀二○二二年五月開戰初期，高達八成二烏國人認為不應在任何情況放棄領土。這顯示愈來愈多烏國人正為了和平考慮割地。

紐時報導，兩份民調皆是相同機構執行，但不能直接比較，因為先前民調未將割地問題和安全保證掛勾；不過其結果與其他民調趨勢相符，即烏國人對領土讓步的接受度與日俱增。

上述近期民調是在一月廿三至廿九日電訪一○○三名民眾做出；對烏軍撤出烏東頓巴斯交給俄國，換取美國與歐洲提供安全保證，五成二受訪者認為「完全不可接受」，三成一說「雖困難但可接受」，百分之九說「可輕易接受」。頓巴斯包括盧甘斯克、頓內次克兩州，烏軍已完全失守前者，但仍控制頓州約兩成領土。

放棄領土讓給俄軍，過去一向被烏方視為紅線，但現在似乎出現改變。俄方堅持基輔須同意撤出頓巴斯，美國支持的俄烏和談才能推進。烏方如今在戰場落居下風，在談判桌也面臨壓力，烏國總統澤倫斯基表面上仍反對單方面撤出頓巴斯，偶爾卻暗示此事有彈性，表示俄烏都必須妥協。

但過半烏克蘭人仍反對割地。分析家說，是否放棄頓巴斯可能撕裂烏國社會，也可能改變澤倫斯基的政治功業，從保家衛國的英勇領袖淪為割讓頓巴斯的人；當地仍是十九萬居民的家園。

分析家說，對聲稱願意放棄頓巴斯的人來說，安全保證至關重要。烏國智庫「國家韌性與社會凝聚力平台」共同創辦人薩克揚警告，放棄頓巴斯不足以讓俄國放棄戰爭，「認為與俄國達成協議畫定某種分界，就能帶來哪怕是暫時的和平，是一種巨大錯覺」；對烏國人來說，安全保證必須意味俄國不會再進攻，「而且夥伴國家要負責確保此事」。

澤倫斯基曾說基輔準備與美歐簽安全保證協議，歐洲多國也承諾在達成停火後駐軍烏國，但歐洲是否會為了保衛烏國而與俄國作戰，還不清楚，俄方也反對歐洲派兵烏克蘭。

民調 基輔 澤倫斯基 烏克蘭 俄烏 戰爭

延伸閱讀

川普設5月15日大限施壓烏克蘭！澤倫斯基擬春季大選 綁和平協議公投

澤倫斯基：美本周在邁阿密舉行烏俄會談 要求6月前停戰

澤倫斯基：美俄正準備達成規模12兆美元的經濟交易

澤倫斯基：俄400架無人機、40枚飛彈攻擊烏能源設施

相關新聞

泰國校園傳槍擊3傷…18歲槍手挾持師生遭擊斃 女學生中槍送醫急救

泰國警方表示，一名槍手11日闖入泰國南部宋卡府合艾市的一所學校，在校園內開槍並挾持師生。警方隨後開槍制伏歹徒將他逮捕，人...

近年最慘重槍擊案！加拿大校園驚傳槍響 至少10死27傷

加拿大西部卑詩省一所中學十日發生加國近年最嚴重槍擊事件，一名女子在校內開火後自盡，造成槍手在內十人死亡，至少廿七人受傷。...

烏擬春季大選綁停戰公投 川普：限期5/15前搞定一切

英國金融時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基計畫今年春天舉行總統大選，並綁定與俄羅斯和平協議的公民投票。知情人士指出，美國川普政...

寸土不讓立場動搖！民調：4成烏國人 願割頓巴斯換和平

紐約時報報導，基輔社會學國際研究所近期民調顯示，已有四成烏克蘭受訪者表示，將支持放棄頓巴斯地區換取安全保證；反觀二○二二...

艾普斯坦案延燒！川普遭打臉說謊 美商長被踢爆去過「戀童癖島」

美國淫魔富豪艾普斯坦案持續延燒，司法部公布最新文件顯示，美國總統川普早在廿年前就知道艾普斯坦惡行，打臉川普近年受訪稱對此...

美伊下周次輪會談前 川普：考慮加派一隊航艦到中東

美國總統川普十日表示，預期美國和伊朗下一輪會談將於下周登場，並正考慮向中東派出第二支航艦打擊群，以因應談判破裂時可能展開...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。