烏擬春季大選綁停戰公投 川普：限期5/15前搞定一切

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國總統川普（右）去年12月28日在佛州海湖莊園會晤烏克蘭總統澤倫斯基（左）。路透
英國金融時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基計畫今年春天舉行總統大選，並綁定與俄羅斯和平協議的公民投票。知情人士指出，美國川普政府施壓烏克蘭須在五月十五日前完成這兩項投票，否則美方擬提供的安全保證可能生變。

烏克蘭與歐洲官員透露，澤倫斯基打算在俄羅斯侵烏滿四周年的二月廿四日，宣布將舉行總統大選及和平協議公投。知情人士透露，白宮強力施壓烏克蘭，要求烏方在今年春季完成和平談判。

若舉行選舉，將是澤倫斯基立場重大轉變。他過去多次主張，國家處於戒嚴狀態，數百萬民眾流離失所，兩成國土遭俄羅斯占領，烏克蘭無法舉行全國選舉。

一名熟悉此事的西方官員說：「烏方強烈認為，這些安排必須與澤倫斯基競選連任綁在一起。」民調顯示，澤倫斯基支持度仍高，但在戰爭疲乏與核心圈貪腐醜聞衝擊下，已不如四年前的高峰。

這些官員強調，選舉時間表和美方最後通牒都可能會因為多項因素而變動，包括是否能與俄羅斯總統普亭推進和平協議，以及澤倫斯基能否爭取到他認為公平且烏克蘭民眾能接受的協議。

目前俄烏在頓巴斯地區等關鍵領土議題仍存在重大分歧。俄國堅持取得整個頓巴斯，烏克蘭拒絕從頓巴斯撤軍。

報導指出，烏克蘭國會預期三月、四月加快修法，讓戰時也能投票；現行戒嚴規定下，烏克蘭不得舉行全國選舉。

專家警告，若戰時倉促舉辦選舉，在前線大軍部署、數百萬民眾流離失所情況下，將衝擊投票正當性。基輔智庫ＯＰＯＲＡ董事會主席艾瓦佐夫斯卡說，選務工作最少要六個月；若未停火，俄羅斯可能以無人機等手段干擾投票、威脅各地投票所。

澤倫斯基上周曾表示，美方希望在六月前簽署所有文件，「讓戰爭落幕」。他還說，白宮有意將重心轉向美國十一月期中選舉，「他們想要一個明確時程表」。

烏克蘭 澤倫斯基 投票 俄羅斯 和平協議 白宮 川普

