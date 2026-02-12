泰國校園槍擊案釀3傷 18歲槍手遭逮

泰國宋卡府一所學校今天發生槍擊案，一名槍手闖入校園開槍。泰媒稍早曾一度報導校長送醫不治、另有2人受傷。經查證後，校長受重傷送醫急救中，另外有2人輕傷，共3人受傷。警方表示，這名闖入校園的槍手為一名18歲的男性，已被逮捕。

泰國宋卡府合艾（Hat Yai）一間學校今天下午發生槍手闖入校園，並挾持師生的事件。據民族報（TheNation）報導，警方表示，槍手進入學校時，正值放學時間，槍手挾持教師和學生作為人質，許多驚恐的學生一度被困在校內。

曼谷郵報（Bangkok Post）先前報導，警方已逮捕一名槍手，該嫌犯今天下午在宋卡府合艾的學校開槍，並指校長死亡與2人受傷。稍早該報導已更新為校長受重傷，送醫急救中，另有2人輕傷。