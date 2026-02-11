古巴陷燃油危機 俄羅斯航空公司撤離俄遊客後將停飛
俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）今天表示，兩家俄羅斯航空公司計劃在未來幾天內將俄國觀光客撤離古巴，隨後將停飛古巴，直到航空燃油短缺情況緩解為止。
路透社報導，俄羅斯聯邦航空運輸局指出，這兩家航空公司分別是羅西亞航空（Rossiya Airlines）及北風航空（Severny Veter）。
美國總統川普（Donald Trump）政府已宣布，古巴對美國國家安全構成「非比尋常且特殊的威脅」，並表示古巴將不再獲得委內瑞拉的石油。川普政府同時揚言，如果墨西哥等其他供應國繼續運送燃料給古巴，將對其加徵關稅。
美軍1月3日抓捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）後，前副總統羅德里格斯（DelcyRodriguez）獲美方支持出任委內瑞拉臨時總統。
古巴已警告國際航空公司，自10日起島內將不再提供航空燃油。
