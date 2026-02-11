泰國校園槍擊案3人受傷 槍手被捕一度挾持人質

泰國警方表示，一名槍手11日闖入泰國南部宋卡府合艾市的一所學校，在校園內開槍並挾持師生。警方隨後開槍制伏歹徒將他逮捕，人質已全數獲釋，事件造成3人受傷。

泰國中央調查局聲明說，「合艾市槍擊案的嫌犯已遭警方射傷」；警方稍早一度表示歹徒已被警方擊斃。

宋卡府地方政府在聲明中表示，槍手是一名18歲男子，「情緒激動」攜帶槍枝走入帕通帕坦吉里瓦學校，劫持數名學生與教師當人質，不久後就「聽到2到3聲槍響」。

德國之聲11日引述警方說法，除了歹徒遭警方射傷外，還有1名學生與1名教師受傷。法新社報導，一名女子和一名14歲女生中槍，送醫動手術，另有一名學童逃生時摔傷。

2022年，一名退休警察在該國東部的一間托兒所持刀與槍行兇，造成36人死亡，其中22名為孩童。