德國美軍基地承包商涉向中國大陸洩密 判刑2年8月

中央社／ 柏林11日綜合外電報導

1名美國公民今天被德國法院判處2年8個月徒刑，原因是他在德國美軍基地擔任文職承包商期間，向中國提供敏感情報。

法新社報導，這名被告僅以部分姓名馬丁D.（Martin D.）公開，並在德國西部城市科布倫茲（Koblenz）受審，部分庭訊於非公開狀態下進行。

檢方於2024年指控馬丁 D.多次「與中國政府機構聯繫，並主動提出將美軍的敏感資訊轉交予中國情報機構」。

根據起訴書，這名男子於2017年至2023年間擔任美國國防部承包商，至少自2020年起在德國美軍基地工作。

他於2024年11月在法蘭克福被德國警方逮捕，自此便遭到羈押候審。

美國自第二次世界大戰結束後在德國設立數十座基地，目前尚有超過3萬5000名美軍駐紮當地。

這些基地多位於德國西部與南部原美軍占領區，目前也雇用約1萬1000名文職人員，協助執行後勤、餐飲、醫療保健及保全等服務。

自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，德國境內與俄羅斯有關的間諜嫌疑案件有所增加。同時，近年與中國有關的間諜案件也屢見不鮮，導致柏林與北京的關係承受愈來愈大的壓力。

