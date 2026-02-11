無人機侵擾與威脅不斷 歐盟發布反制計畫應對

歐盟國家近來頻繁遭到無人機侵擾，對於國家安全威脅日益升高。對此，歐盟發布因應無人機威脅的行動計畫，提升歐洲對無人機事件的準備，強化偵測能力與應對機制，同時加強防衛準備能力。

歐洲執委會於11日公布全新的「無人機與反無人機安全行動計畫」，強調無人機已成為現代經濟與社會不可或缺的一部分，然而近期涉及無人機的惡意與不負責行動，暴露了歐盟面臨重大且日益增長的安全挑戰。

無人機已被用於侵犯歐盟成員國領空、干擾機場運作，並險些與民航機發生相撞事故，突顯出包括航空安全在內安全架構的脆弱性。這類身分不明的無人機逕行飛越國界並接近禁制區，增加了區域安全緊張局勢，同時也作為測試歐盟準備狀態及應對、採取反制措施能力的工具。

這份計畫明確指出，這類的威脅程度橫跨不同層級，從過失、刑事到軍事活動，刻意模糊了民用與軍用領域的界限。這些安全威脅背後，潛伏著國家及與國家相關的敵對行為者、恐怖組織、有組織犯罪網絡和個人。

歐盟執委會說明，這項行動計畫的目的是加強歐盟層級的合作與團結、應對惡意無人機威脅。計畫將透過協調行動支援歐盟成員國，並聚焦幾項關鍵優先事項：提升應變準備、強化偵測能力、協調應對機制，以及加強歐盟的防衛準備能力。

在強化應對惡意無人機活動方面，歐盟執委會鼓勵有意願的國家聯合採購並部署反無人機系統，同時支持發展具有歐洲主權性的「指揮與控制」AI系統。另一方面，研議設立「快速反無人機緊急應變小組」，強化成員國間的支援機制。

歐盟執委會也建議成員國，支持每年舉辦大型的歐盟反無人機演習，以測試跨境合作與軍民協同能力。

至於強化歐洲對無人機威脅的防衛準備，這項計畫將補充並支持成員國透過創新與產業合作，提升歐洲軍事準備能力，包括確保關鍵原物料供應。同時透過「無人機聯盟」加強政府與產業間的合作。

歐盟執委會表示，這項計畫將隨威脅性質與演變而調整。為了落實協調與執行，將考慮與歐盟成員國共同設立戰略機制，確保彼此的聯繫與密切合作。同時建議成員國任命「國家無人機安全協調官」，以促進並監督國家層級的落實相關計畫。