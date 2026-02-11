無人機侵擾與威脅不斷 歐盟發布反制計畫應對

快訊

中央社／ 布魯塞爾11日專電

歐盟國家近來頻繁遭到無人機侵擾，對於國家安全威脅日益升高。對此，歐盟發布因應無人機威脅的行動計畫，提升歐洲對無人機事件的準備，強化偵測能力與應對機制，同時加強防衛準備能力。

歐洲執委會於11日公布全新的「無人機與反無人機安全行動計畫」，強調無人機已成為現代經濟與社會不可或缺的一部分，然而近期涉及無人機的惡意與不負責行動，暴露了歐盟面臨重大且日益增長的安全挑戰。

無人機已被用於侵犯歐盟成員國領空、干擾機場運作，並險些與民航機發生相撞事故，突顯出包括航空安全在內安全架構的脆弱性。這類身分不明的無人機逕行飛越國界並接近禁制區，增加了區域安全緊張局勢，同時也作為測試歐盟準備狀態及應對、採取反制措施能力的工具。

這份計畫明確指出，這類的威脅程度橫跨不同層級，從過失、刑事到軍事活動，刻意模糊了民用與軍用領域的界限。這些安全威脅背後，潛伏著國家及與國家相關的敵對行為者、恐怖組織、有組織犯罪網絡和個人。

歐盟執委會說明，這項行動計畫的目的是加強歐盟層級的合作與團結、應對惡意無人機威脅。計畫將透過協調行動支援歐盟成員國，並聚焦幾項關鍵優先事項：提升應變準備、強化偵測能力、協調應對機制，以及加強歐盟的防衛準備能力。

在強化應對惡意無人機活動方面，歐盟執委會鼓勵有意願的國家聯合採購並部署反無人機系統，同時支持發展具有歐洲主權性的「指揮與控制」AI系統。另一方面，研議設立「快速反無人機緊急應變小組」，強化成員國間的支援機制。

歐盟執委會也建議成員國，支持每年舉辦大型的歐盟反無人機演習，以測試跨境合作與軍民協同能力。

至於強化歐洲對無人機威脅的防衛準備，這項計畫將補充並支持成員國透過創新與產業合作，提升歐洲軍事準備能力，包括確保關鍵原物料供應。同時透過「無人機聯盟」加強政府與產業間的合作。

歐盟執委會表示，這項計畫將隨威脅性質與演變而調整。為了落實協調與執行，將考慮與歐盟成員國共同設立戰略機制，確保彼此的聯繫與密切合作。同時建議成員國任命「國家無人機安全協調官」，以促進並監督國家層級的落實相關計畫。

歐盟 機制 軍事 無人機
相關新聞

緊張升溫？中東美軍基地「愛國者飛彈轉移至機動卡車」專家不樂觀

隨著美國與伊朗自1月以來緊張升高，路透10日報導，衛星影像分析顯示，中東多處美軍基地近期均可見加強部署跡象；美國在中東最...

施壓核協議！以色列總統盼美以會談 削弱伊朗「邪惡帝國」勢力

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）今天表示，他希望以色列總理內唐雅胡與美國總統川普今天稍晚在華盛頓的會談，有助...

伊斯蘭革命47周年 伊朗總統承認鎮壓抗議釀「巨大悲痛」

美聯社11日報導，伊朗當天紀念伊斯蘭革命47周年，總統裴澤斯基安在德黑蘭自由廣場演說，表示伊朗願意就核計畫進行談判，也承...

加拿大校園大規模槍擊案 學生憶驚悚過程：用桌堵門2小時等救援

加拿大卑詩省坦布勒嶺鎮一所高中今天發生大規模槍擊案，一名女子闖入校園開火，造成9死、數十人受傷。有學生受訪時說，他們用障...

誤發？范斯貼文稱亞美尼亞種族滅絕 刪除後挨轟「懦夫」

美國副總統范斯今天在社群媒體發布1則形容亞美尼亞人大屠殺為「種族滅絕」的貼文，隨後刪除。這則與美國盟友土耳其立場相左的訊...

川普設5月15日大限施壓烏克蘭！澤倫斯基擬春季大選 綁和平協議公投

金融時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基計畫今年春天舉行總統大選，並綁定與俄羅斯任何和平協議的公民投票。知情人士指出，川普政府施...

