伊斯蘭革命47周年 伊朗總統承認鎮壓抗議釀「巨大悲痛」

美聯社11日報導，伊朗當天紀念伊斯蘭革命47周年，總統裴澤斯基安在德黑蘭自由廣場演說，表示伊朗願意就核計畫進行談判，也承認1月8日對示威潮全面展開的鎮壓「造成巨大悲痛」。他並未直接提及當局造成的流血傷亡。

伊朗去年12月28日因經濟問題爆發示威潮，招致當局血腥鎮壓。裴澤斯基安說，「我們在人民面前感到羞愧，我們有義務幫助所有在這些事件受到傷害的人。我們不尋求與人民對抗」。他也不忘批評聚焦這波鎮壓的「西方宣傳」。

裴澤斯基安並說，伊朗不尋求核武，願意接受一切形式查核。他也批評美國和歐洲過去的言行，樹立一堵不信任的高牆，阻止相關會談取得成果，「同時，我們正與鄰國一同以十足決心，參與旨在促進區域和平穩定的對話」。

伊朗1979年伊斯蘭革命迫使美國支持的國王巴勒維外逃，流亡穆斯林領袖何梅尼回國掌權，成為伊朗最高宗教領袖。何梅尼1989年病逝後，現任最高領袖哈米尼繼任。美聯社說，伊朗神權統治正面臨壓力，一方面來自美國總統川普，他考慮向中東派第2艘航艦，也面臨公眾對德黑蘭殘暴鎮壓示威的譴責。

另外，伊朗外交部長阿拉奇接受俄國官媒「今日俄羅斯」訪問時說，德黑蘭對美方仍不完全信任；美伊去年6月談判途中突然遇襲，這對伊朗來說是非常糟糕經歷，「我們須確保不重蹈覆轍，而這大抵取決於美國」。

儘管抱持擔憂，阿拉奇也說，「比歐巴馬時期更好的協議」有可能達成。此話指的是2015年伊朗與美國等大國達成的伊朗核協議；川普在第一任期已片面宣布美國退出該協議。