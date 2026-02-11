快訊

伊斯蘭革命47周年 伊朗總統承認鎮壓抗議釀「巨大悲痛」

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
伊朗伊斯蘭革命47周年之際，總統裴澤斯基安11日在德黑蘭演說。路透
伊朗伊斯蘭革命47周年之際，總統裴澤斯基安11日在德黑蘭演說。路透

美聯社11日報導，伊朗當天紀念伊斯蘭革命47周年，總統裴澤斯基安在德黑蘭自由廣場演說，表示伊朗願意就核計畫進行談判，也承認1月8日對示威潮全面展開的鎮壓「造成巨大悲痛」。他並未直接提及當局造成的流血傷亡。

伊朗去年12月28日因經濟問題爆發示威潮，招致當局血腥鎮壓。裴澤斯基安說，「我們在人民面前感到羞愧，我們有義務幫助所有在這些事件受到傷害的人。我們不尋求與人民對抗」。他也不忘批評聚焦這波鎮壓的「西方宣傳」。

裴澤斯基安並說，伊朗不尋求核武，願意接受一切形式查核。他也批評美國和歐洲過去的言行，樹立一堵不信任的高牆，阻止相關會談取得成果，「同時，我們正與鄰國一同以十足決心，參與旨在促進區域和平穩定的對話」。

伊朗1979年伊斯蘭革命迫使美國支持的國王巴勒維外逃，流亡穆斯林領袖何梅尼回國掌權，成為伊朗最高宗教領袖。何梅尼1989年病逝後，現任最高領袖哈米尼繼任。美聯社說，伊朗神權統治正面臨壓力，一方面來自美國總統川普，他考慮向中東派第2艘航艦，也面臨公眾對德黑蘭殘暴鎮壓示威的譴責。

另外，伊朗外交部長阿拉奇接受俄國官媒「今日俄羅斯」訪問時說，德黑蘭對美方仍不完全信任；美伊去年6月談判途中突然遇襲，這對伊朗來說是非常糟糕經歷，「我們須確保不重蹈覆轍，而這大抵取決於美國」。

儘管抱持擔憂，阿拉奇也說，「比歐巴馬時期更好的協議」有可能達成。此話指的是2015年伊朗與美國等大國達成的伊朗核協議；川普在第一任期已片面宣布美國退出該協議。

伊朗 美國 德黑蘭
延伸閱讀

「談不成就來真的」川普考慮加派航艦對付伊朗 美方暫緩扣油輪方案

伊朗秋後算帳 諾獎得主再判刑7年半 另多名改革派被捕

美稱核談良好「本周續談」 轉頭制裁伊朗貿易國加稅25%

美伊能否達協議 「零濃縮鈾」是關鍵

相關新聞

緊張升溫？中東美軍基地「愛國者飛彈轉移至機動卡車」專家不樂觀

隨著美國與伊朗自1月以來緊張升高，路透10日報導，衛星影像分析顯示，中東多處美軍基地近期均可見加強部署跡象；美國在中東最...

施壓核協議！以色列總統盼美以會談 削弱伊朗「邪惡帝國」勢力

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）今天表示，他希望以色列總理內唐雅胡與美國總統川普今天稍晚在華盛頓的會談，有助...

加拿大校園大規模槍擊案 學生憶驚悚過程：用桌堵門2小時等救援

加拿大卑詩省坦布勒嶺鎮一所高中今天發生大規模槍擊案，一名女子闖入校園開火，造成9死、數十人受傷。有學生受訪時說，他們用障...

誤發？范斯貼文稱亞美尼亞種族滅絕 刪除後挨轟「懦夫」

美國副總統范斯今天在社群媒體發布1則形容亞美尼亞人大屠殺為「種族滅絕」的貼文，隨後刪除。這則與美國盟友土耳其立場相左的訊...

川普設5月15日大限施壓烏克蘭！澤倫斯基擬春季大選 綁和平協議公投

金融時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基計畫今年春天舉行總統大選，並綁定與俄羅斯任何和平協議的公民投票。知情人士指出，川普政府施...

