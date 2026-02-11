快訊

彰化杏壇震撼！痟貪幼兒園名師主任疑超收學費私吞 檢方聲押獲准

當庭下跪只求判死毒駕女 殉職所長家屬如願…落淚鞠躬致謝

北歐貢獻北約3分之1烏克蘭軍援 瑞典籲盟國同等努力

中央社／ 赫爾辛基11日專電

芬蘭與瑞典外長昨天在年度外交暨安全政策對話論壇舉行聯合記者會，揭露北歐對烏克蘭軍援規模。瑞典外長指出，北歐去年貢獻北約1/3助烏軍援，若其他盟國能付出同等或相近努力，戰爭早已以烏克蘭勝利告終。

瑞典外交部長斯典尼嘉德（Maria MalmerStenergard）表示：「這項比例相當驚人。我們北歐國家總人口不到3000萬，而北約成員國總人口卻接近10億。倘若其他盟國也能付出同等、或至少相近程度的努力，這場戰爭很可能早就已經以烏克蘭的勝利告終。」

芬蘭外交部長瓦爾通寧（Elina Valtonen）詳細剖析俄羅斯經濟困境。她指出，4年前俄國發動全面入侵時，原以為戰事數週內就會結束，當時尚握有數千億美元的淨資產可供支應；如今這些資金幾近耗盡，央行資產也遭西方凍結。

瓦爾通寧表示，俄羅斯如今無法對外借款，只能仰賴國內舉債，導致通膨位於高檔、利率飆升，嚴重衝擊民生產業。她警告：「從結構上看，俄國經濟其實非常糟糕。若持續下去，今年恐出現大規模企業倒閉潮，甚至失控。」

她也提到，蘇聯在經濟模式崩潰後，仍靠高壓手段勉強維持數十年，但終究走向瓦解。瓦爾通寧說：「我們期盼俄國也會走向類似結局，最終讓人民能在自由社會中，不受壓迫地選擇領袖。」

芬蘭外長在談到烏克蘭民眾受凍時，語氣轉趨嚴肅。她表示，過去數日甚至數週，烏克蘭遭遇極端嚴寒，數百萬民眾無暖氣、無電、無水，「這種災難性情況不能再持續」。她指出，俄軍在戰場推進不順，便用最卑劣手段攻擊民用基礎設施，刻意殺害平民，打擊烏國人民抵抗意志。

瓦爾通寧說，烏克蘭早已準備好終戰，但遭受阻攔「這清楚顯示俄國無意和平。和談進行期間，仍持續轟炸能源基礎設施和人民，這必須停止」。她表示，雖然僅針對能源基礎設施停火數日無法解決問題，但這可能是極重要的第一步。

兩國外長昨天在埃斯波（Espoo）的哈納霍爾門（Hanaholmen）文化中心，共同主持芬蘭與瑞典這項名為Hanalys的年度對話論壇。今年論壇主題為「不可預測的世界：找出正確航向與我們的共同潛力」。

烏克蘭 外交部 俄羅斯
緊張升溫？中東美軍基地「愛國者飛彈轉移至機動卡車」專家不樂觀

隨著美國與伊朗自1月以來緊張升高，路透10日報導，衛星影像分析顯示，中東多處美軍基地近期均可見加強部署跡象；美國在中東最...

施壓核協議！以色列總統盼美以會談 削弱伊朗「邪惡帝國」勢力

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）今天表示，他希望以色列總理內唐雅胡與美國總統川普今天稍晚在華盛頓的會談，有助...

伊斯蘭革命47周年 伊朗總統承認鎮壓抗議釀「巨大悲痛」

美聯社11日報導，伊朗當天紀念伊斯蘭革命47周年，總統裴澤斯基安在德黑蘭自由廣場演說，表示伊朗願意就核計畫進行談判，也承...

加拿大校園大規模槍擊案 學生憶驚悚過程：用桌堵門2小時等救援

加拿大卑詩省坦布勒嶺鎮一所高中今天發生大規模槍擊案，一名女子闖入校園開火，造成9死、數十人受傷。有學生受訪時說，他們用障...

誤發？范斯貼文稱亞美尼亞種族滅絕 刪除後挨轟「懦夫」

美國副總統范斯今天在社群媒體發布1則形容亞美尼亞人大屠殺為「種族滅絕」的貼文，隨後刪除。這則與美國盟友土耳其立場相左的訊...

川普設5月15日大限施壓烏克蘭！澤倫斯基擬春季大選 綁和平協議公投

金融時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基計畫今年春天舉行總統大選，並綁定與俄羅斯任何和平協議的公民投票。知情人士指出，川普政府施...

