歐盟想拚經濟 執委會主席籲「拆除障礙」

中央社／ 布魯塞爾11日綜合外電報導

歐洲聯盟領袖即將開會討論如何提升歐盟競爭力，歐盟執行委員會主席范德賴恩在會前表示，歐盟要成為真正的全球經濟巨擘，必須「拆除障礙」。

法新社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天向歐洲議會議員說明如何縮小與美、中兩國差距的關鍵步驟。

她對歐洲議會議員表示：「我們的企業現在就需要資金，所以今年就讓這件事成真吧。…我們無論如何都要取得進展，拆除阻礙我們成為真正全球巨擘的障礙。」

她並以「極端碎片化」來形容現有體系。

美國總統川普（Donald Trump）祭出威脅與關稅打亂全球貿易版圖，甚至揚言奪取丹麥自治領土格陵蘭（Greenland）。面對這樣的地緣政治衝擊，活化低迷的歐盟經濟顯得更為迫切。

范德賴恩發表談話後，將與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅爾茨（FriedrichMerz）等歐盟領袖前往比利時安特衛普（Antwerp），與業界高層會面。歐盟明天亦將召開峰會討論如何提振經濟。

歐盟認為自身一大關鍵問題，在於歐洲企業想擴大規模時難以取得資金，不若美國同業。

為解決這項問題，范德賴恩表示，方案A是27個成員國共同推進，但如果無法達成共識，歐盟也應考慮在有意願的國家之間「加強合作」。

范德賴恩指出，歐盟應透過「提升產能」和「擴展可靠夥伴網絡」來提升競爭力，並強調簽訂貿易協定的重要性。

她表示，繼最近與南方共同市場（Mercosur）和印度完成協定後，接下來還會有更多協定，對象包含澳洲、泰國、菲律賓及阿拉伯聯合大公國。

在推動歐盟經濟發展的多項提案中，最具爭議的一個是在「戰略」領域優先採購歐洲企業產品。

范德賴恩支持這項主張。她說，「在戰略產業領域，歐洲優先是必要工具…有助於強化歐洲本身的生產基礎」，但她同時也提醒應避免採取「一體適用」的做法。

法國一直帶頭提倡這麼做，但瑞典等部分成員國擔憂會滑向保護主義，示警歐盟不應做得太超過。

歐盟執委會下月也將提出名為EU Inc.的「第28制度」（28th Regime），亦即在27個成員國法律之外，另設一套歐盟層級的統一公司制度，作為簡化在歐盟設立公司與跨境營運的改革核心。

歐盟當局主張，這將使企業在歐盟各地運作更加順暢，因為市場分裂經常被認為是經濟無法改善的原因。

面對企業抱怨歐盟現行規定讓它們難做生意，歐盟執委會也致力於幫企業簡化官僚程序，但這麼做也引來批評，控訴歐盟當局放寬關鍵法規的限制，尤其是氣候相關法規。

歐盟 范德賴恩 經濟發展
相關新聞

緊張升溫？中東美軍基地「愛國者飛彈轉移至機動卡車」專家不樂觀

隨著美國與伊朗自1月以來緊張升高，路透10日報導，衛星影像分析顯示，中東多處美軍基地近期均可見加強部署跡象；美國在中東最...

施壓核協議！以色列總統盼美以會談 削弱伊朗「邪惡帝國」勢力

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）今天表示，他希望以色列總理內唐雅胡與美國總統川普今天稍晚在華盛頓的會談，有助...

伊斯蘭革命47周年 伊朗總統承認鎮壓抗議釀「巨大悲痛」

美聯社11日報導，伊朗當天紀念伊斯蘭革命47周年，總統裴澤斯基安在德黑蘭自由廣場演說，表示伊朗願意就核計畫進行談判，也承...

加拿大校園大規模槍擊案 學生憶驚悚過程：用桌堵門2小時等救援

加拿大卑詩省坦布勒嶺鎮一所高中今天發生大規模槍擊案，一名女子闖入校園開火，造成9死、數十人受傷。有學生受訪時說，他們用障...

誤發？范斯貼文稱亞美尼亞種族滅絕 刪除後挨轟「懦夫」

美國副總統范斯今天在社群媒體發布1則形容亞美尼亞人大屠殺為「種族滅絕」的貼文，隨後刪除。這則與美國盟友土耳其立場相左的訊...

川普設5月15日大限施壓烏克蘭！澤倫斯基擬春季大選 綁和平協議公投

金融時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基計畫今年春天舉行總統大選，並綁定與俄羅斯任何和平協議的公民投票。知情人士指出，川普政府施...

