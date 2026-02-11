歐盟想拚經濟 執委會主席籲「拆除障礙」

歐洲聯盟領袖即將開會討論如何提升歐盟競爭力，歐盟執行委員會主席范德賴恩在會前表示，歐盟要成為真正的全球經濟巨擘，必須「拆除障礙」。

法新社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天向歐洲議會議員說明如何縮小與美、中兩國差距的關鍵步驟。

她對歐洲議會議員表示：「我們的企業現在就需要資金，所以今年就讓這件事成真吧。…我們無論如何都要取得進展，拆除阻礙我們成為真正全球巨擘的障礙。」

她並以「極端碎片化」來形容現有體系。

美國總統川普（Donald Trump）祭出威脅與關稅打亂全球貿易版圖，甚至揚言奪取丹麥自治領土格陵蘭（Greenland）。面對這樣的地緣政治衝擊，活化低迷的歐盟經濟顯得更為迫切。

范德賴恩發表談話後，將與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅爾茨（FriedrichMerz）等歐盟領袖前往比利時安特衛普（Antwerp），與業界高層會面。歐盟明天亦將召開峰會討論如何提振經濟。

歐盟認為自身一大關鍵問題，在於歐洲企業想擴大規模時難以取得資金，不若美國同業。

為解決這項問題，范德賴恩表示，方案A是27個成員國共同推進，但如果無法達成共識，歐盟也應考慮在有意願的國家之間「加強合作」。

范德賴恩指出，歐盟應透過「提升產能」和「擴展可靠夥伴網絡」來提升競爭力，並強調簽訂貿易協定的重要性。

她表示，繼最近與南方共同市場（Mercosur）和印度完成協定後，接下來還會有更多協定，對象包含澳洲、泰國、菲律賓及阿拉伯聯合大公國。

在推動歐盟經濟發展的多項提案中，最具爭議的一個是在「戰略」領域優先採購歐洲企業產品。

范德賴恩支持這項主張。她說，「在戰略產業領域，歐洲優先是必要工具…有助於強化歐洲本身的生產基礎」，但她同時也提醒應避免採取「一體適用」的做法。

法國一直帶頭提倡這麼做，但瑞典等部分成員國擔憂會滑向保護主義，示警歐盟不應做得太超過。

歐盟執委會下月也將提出名為EU Inc.的「第28制度」（28th Regime），亦即在27個成員國法律之外，另設一套歐盟層級的統一公司制度，作為簡化在歐盟設立公司與跨境營運的改革核心。

歐盟當局主張，這將使企業在歐盟各地運作更加順暢，因為市場分裂經常被認為是經濟無法改善的原因。

面對企業抱怨歐盟現行規定讓它們難做生意，歐盟執委會也致力於幫企業簡化官僚程序，但這麼做也引來批評，控訴歐盟當局放寬關鍵法規的限制，尤其是氣候相關法規。