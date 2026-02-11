施壓核協議！以色列總統盼美以會談 削弱伊朗「邪惡帝國」勢力

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）今天表示，他希望以色列總理內唐亞胡與美國總統川普今天稍晚在華盛頓的會談，有助對抗伊朗的「邪惡帝國」。

法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）說，他將敦促川普對以色列頭號敵人伊朗的彈道飛彈計畫採取更強硬立場。自川普重返白宮以來，內唐亞胡已多次訪問美國。

川普在這場倉促安排的白宮會談前夕表示，他正考慮派遣第2支美國「艦隊」前往中東，以施壓德黑蘭達成核協議。

赫佐格在澳洲首都坎培拉與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）一同受訪時說，他祝願內唐亞胡和川普兩人在「促進和平、削弱源於德黑蘭的邪惡帝國方面取得成功」。

赫佐格還說，他們將討論「加薩（Gaza）的下一階段，這對我們所有人都很重要，我希望這能為我們所有人帶來更好的未來」。

赫佐格這趟維安嚴密、為期4天的訪問行程，目的在於慰問澳洲猶太社群。雪梨知名景點邦代海灘（Bondi Beach）去年12月驚傳槍響，造成15人身亡。事發當時，此地正在舉行猶太節日「光明節」（Hanukkah）慶祝活動。

在赫佐格來訪之際，親巴勒斯坦團體在澳洲主要城市發起示威活動，抗議以色列在加薩的行動。

雪梨市中心昨晚陷入一片混亂，警方為阻擋集會人潮進入禁區，使用胡椒噴霧試圖驅散抗議群眾和媒體記者。