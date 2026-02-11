美設5月15日大限 烏克蘭擬春季大選綁和平協議公投

快訊

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

英國「金融時報」報導，美國施壓基輔須在5月15日前舉行總統大選，並就與俄羅斯達成的任何和平協議進行公投，否則可能失去美方擬提供的安全保障，烏克蘭已著手規劃相關投票。

報導說，烏克蘭和西方官員及知情人士透露，白宮對基輔施以強大壓力，要求在烏方在今年春季完成和平談判。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上週向媒體表示，美方希望在6月前簽署所有文件，為二戰以來歐洲最大規模衝突畫下句點。

澤倫斯基表示：「他們說希望在6月前完成一切…讓戰爭落幕。」他還說，白宮有意將重心轉向美國11月的期中選舉，「他們想要一個明確的時程表」。

知悉內情的烏克蘭與歐洲官員說，澤倫斯基打算在俄羅斯侵烏屆滿4週年的2月24日這天，宣布將舉行總統大選及和平協議公投。

若舉行選舉，將是澤倫斯基政治立場的重大轉向。他過去多次主張，在國家處於戒嚴狀態、數以百萬計民眾流離失所，約兩成國土遭俄羅斯占領之際，烏克蘭無法舉行全國選舉。

一名熟悉此事的西方官員說：「烏方強烈認為，這些安排必須與澤倫斯基競選連任綁在一起。」

澤倫斯基辦公室未回應置評請求，美國駐基輔大使館也拒絕置評。

民調顯示，在戰爭疲乏與核心圈涉及貪腐醜聞的衝擊下，澤倫斯基的支持度已不如4年前。

烏克蘭與西方官員強調，選舉時程與美方最後通牒仍取決於多個變動因素，包括能否在與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的談判中取得進展，以及澤倫斯基能否爭取到他認為公平且烏克蘭民眾能接受的協議。

俄烏目前在頓巴斯（Donbas）地區等關鍵領土議題上仍存在重大分歧。澤倫斯基至今仍拒絕在領土方面做出讓步，他上週表示，烏克蘭將「堅守我們的立場」。

金融時報指出，根據目前規劃時程，烏克蘭國會將在3月與4月審議修法，以允許在戰時選舉。

專家警告，戰時倉促舉行選舉，意味在數十萬大軍部署前線、數百萬民眾流離失所的情況下進行投票，選舉正當性恐受衝擊。

基輔智庫OPORA的艾瓦佐夫斯卡（OlhaAivazovska）說，選務工作最少需要6個月，若未停火，俄羅斯可能以無人機等輕易干擾投票，「使全國投票所都處於威脅下」，而這種情況「前所未見」。

澤倫斯基 烏克蘭 公投 美國 和平協議 俄羅斯
