緊張升溫？中東美軍基地「愛國者飛彈轉移至機動卡車」專家不樂觀

隨著美國與伊朗自1月以來緊張升高，路透10日報導，衛星影像分析顯示，中東多處美軍基地近期均可見加強部署跡象；美國在中東最大基地、卡達烏代德空軍基地的美軍，更將愛國者飛彈裝入機動戰術卡車，意味可更快轉移位置。

美國在伊拉克、約旦、科威特、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、阿聯、阿曼、土耳其、印度洋的狄耶戈加西亞島都有基地。關注軍事和國際事務的衛星影像研究計畫「Contested Ground」分析師古德欣德說，比較2月初和1月的衛星畫面，中東多地可見增加飛機等軍備部署。

在烏代德基地，2月初可見愛國者飛彈安裝在M983重型增程機動戰術卡車（HEMTT）。古德欣德說，這將讓愛國者的機動性大增。

決定將愛國者飛彈部署在機動卡車而非半固定發射站，代表可迅速部署展開打擊，或在伊朗發動攻擊時進行防禦性轉移，也顯示風險也正增加。目前不清楚上述飛彈是否仍在HEMTT，路透暫無法取得五角大廈發言人置評。

2月1日衛星畫面顯示，烏代德空軍基地多達10套MIM-104愛國者防空系統安裝在HEMTT；另外，有1架RC-135偵察機、3架C-130式力士型運輸機、18架KC-135空中加油機和7架C-17運輸機。先前在1月17日，該地有14架空中加油機和2架C-17運輸機。

在約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地，2日的影像顯示，該地某處有17架F-15E戰機、8架A-10雷霆式戰機、4架C-130運輸機和4架機種不明的直升機；1月16日相同地點的畫面解析度低，無法辨識所有飛機。

該基地另一處2日可見停放一架C-17和一架C-130運輸機，以及4架EA-18G咆哮者電戰機；1月25日相同地點的照片未見任何飛機。

此外，沙國的蘇爾坦親王基地2日可見一架C-5銀河式運輸機和一架C-17運輸機。去年12月6日，該地有5架疑似是C-130運輸機的飛機。在狄耶戈加西亞島，6日影像顯示，該地飛機比1月31日觀察到的數量多7架。在阿曼的杜漢基地，1月25日和2月10日的照片比較也顯示該地飛機增加。

伊朗聲稱，去年夏天美、以轟炸伊朗核設施等軍事目標後，伊朗已重建其飛彈庫存。伊朗在德黑蘭附近、克爾曼沙、瑟姆南、波斯灣附近都設有地下飛彈設施。衛星影像顯示，伊朗無人機航艦夏希德．巴格瑞號1月27日現身在距離南部港市阿巴斯約5公里處，10日該艦也在阿巴斯附近。