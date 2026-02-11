快訊

獨／葉全真不藏了！認愛政大EMBA同學 驚曝交往8年相處過程

毒駕女拒攔查撞死派出所長 新北院國民法官依殺人罪判死刑

從哪來的？肯德基蛋塔內餡藏「整顆電池」 高市衛生局給答案

聽新聞
0:00 / 0:00

緊張升溫？中東美軍基地「愛國者飛彈轉移至機動卡車」專家不樂觀

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國衛星公司星球實驗室PBC（Planet Labs PBC）1月17日和2月1日的衛星影像顯示，卡達烏代德空軍基地的愛國者飛彈系統設置有所變化。路透
美國衛星公司星球實驗室PBC（Planet Labs PBC）1月17日和2月1日的衛星影像顯示，卡達烏代德空軍基地的愛國者飛彈系統設置有所變化。路透

隨著美國伊朗自1月以來緊張升高，路透10日報導，衛星影像分析顯示，中東多處美軍基地近期均可見加強部署跡象；美國在中東最大基地、卡達烏代德空軍基地的美軍，更將愛國者飛彈裝入機動戰術卡車，意味可更快轉移位置。

美國在伊拉克、約旦、科威特、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、阿聯、阿曼、土耳其、印度洋的狄耶戈加西亞島都有基地。關注軍事和國際事務的衛星影像研究計畫「Contested Ground」分析師古德欣德說，比較2月初和1月的衛星畫面，中東多地可見增加飛機等軍備部署。

在烏代德基地，2月初可見愛國者飛彈安裝在M983重型增程機動戰術卡車（HEMTT）。古德欣德說，這將讓愛國者的機動性大增。

決定將愛國者飛彈部署在機動卡車而非半固定發射站，代表可迅速部署展開打擊，或在伊朗發動攻擊時進行防禦性轉移，也顯示風險也正增加。目前不清楚上述飛彈是否仍在HEMTT，路透暫無法取得五角大廈發言人置評。

2月1日衛星畫面顯示，烏代德空軍基地多達10套MIM-104愛國者防空系統安裝在HEMTT；另外，有1架RC-135偵察機、3架C-130式力士型運輸機、18架KC-135空中加油機和7架C-17運輸機。先前在1月17日，該地有14架空中加油機和2架C-17運輸機。

在約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地，2日的影像顯示，該地某處有17架F-15E戰機、8架A-10雷霆式戰機、4架C-130運輸機和4架機種不明的直升機；1月16日相同地點的畫面解析度低，無法辨識所有飛機。

該基地另一處2日可見停放一架C-17和一架C-130運輸機，以及4架EA-18G咆哮者電戰機；1月25日相同地點的照片未見任何飛機。

此外，沙國的蘇爾坦親王基地2日可見一架C-5銀河式運輸機和一架C-17運輸機。去年12月6日，該地有5架疑似是C-130運輸機的飛機。在狄耶戈加西亞島，6日影像顯示，該地飛機比1月31日觀察到的數量多7架。在阿曼的杜漢基地，1月25日和2月10日的照片比較也顯示該地飛機增加。

伊朗聲稱，去年夏天美、以轟炸伊朗核設施等軍事目標後，伊朗已重建其飛彈庫存。伊朗在德黑蘭附近、克爾曼沙、瑟姆南、波斯灣附近都設有地下飛彈設施。衛星影像顯示，伊朗無人機航艦夏希德．巴格瑞號1月27日現身在距離南部港市阿巴斯約5公里處，10日該艦也在阿巴斯附近。

愛國者飛彈 伊朗 飛機 中東 美軍 美國 衛星
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

3歲愛女遭卡車兩度輾過被宣告死亡　男主播「親手挖出口中血塊」救回

「談不成就來真的」川普考慮加派航艦對付伊朗 美方暫緩扣油輪方案

伊朗秋後算帳 諾獎得主再判刑7年半 另多名改革派被捕

伊朗諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪再遭判刑7年半

相關新聞

緊張升溫？中東美軍基地「愛國者飛彈轉移至機動卡車」專家不樂觀

隨著美國與伊朗自1月以來緊張升高，路透10日報導，衛星影像分析顯示，中東多處美軍基地近期均可見加強部署跡象；美國在中東最...

川普設5月15日大限施壓烏克蘭！澤倫斯基擬春季大選 綁和平協議公投

金融時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基計畫今年春天舉行總統大選，並綁定與俄羅斯任何和平協議的公民投票。知情人士指出，川普政府施...

施壓核協議！以色列總統盼美以會談 削弱伊朗「邪惡帝國」勢力

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）今天表示，他希望以色列總理內唐雅胡與美國總統川普今天稍晚在華盛頓的會談，有助...

誤發？范斯貼文稱亞美尼亞種族滅絕 刪除後挨轟「懦夫」

美國副總統范斯今天在社群媒體發布1則形容亞美尼亞人大屠殺為「種族滅絕」的貼文，隨後刪除。這則與美國盟友土耳其立場相左的訊...

復刻52年前網壇的性別大戰！世界球后的參與為何成了一場鬧劇

2025年底的杜拜氣溫舒適宜人，是最佳的旅遊時段。可口可樂體育館（Coca-Cola Arena）在一萬多名觀眾的見證下，一場以「性別大戰」（Battle of the Sexes）為名的網球賽事華麗登場。這是男、女職業網球運動員間的一次正面對決，由世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）迎戰2022年溫網亞軍基里奧斯（Nick Kyrgios）。

尹錫悅涉內亂被求處死刑 19日宣判將轉播

韓國前總統尹錫悅因內亂首謀相關罪名被檢方求處死刑，將在19日一審宣判，首爾中央地方法院刑事合議25庭今天表示，已同意全程...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。