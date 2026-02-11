英國將加倍駐挪威兵力 因應俄羅斯威脅強化北極安全

快訊

中央社／ 倫敦11日綜合外電報導

英國政府今天宣布，將強化駐挪威部隊規模，並在北大西洋公約組織（NATO）北極任務中扮演「關鍵」角色，以因應「日益升高的俄羅斯威脅」。

法新社報導，英國決定在未來3年內，將駐挪威兵力由1000人增至2000人，此時正值美國準備移交兩個地區性的北約高階指揮權，希望各盟國承擔更多防衛責任。

英國國防部發表聲明表示：「隨著英國在該地區加強部署，北極及高緯度地區的安全將獲得強化，以因應日益升高的俄羅斯威脅。」

英國國防大臣希利（John Healey）預計將於訪視挪威北部的英國軍事基地時，正式確認英軍將參與北約「北極哨兵」任務，進一步強化區域安全。

北約的歐洲成員國最近積極強化這個地區防衛，主要是因為美國總統川普（Donald Trump）以俄羅斯和中國的威脅為由，多次威脅要收購格陵蘭。

希利在聲明中表示：「防衛需求與日俱增，俄羅斯構成自冷戰以來對北極與高緯度地區安全的最大威脅。」

外交官員上週末證實，華府將把以北約北部為重點的諾福克（Norfolk）指揮部主導權，移交給英國。

英國和挪威於去年12月簽署新防禦協議，雙方海軍將聯合組建艦隊，在北大西洋「獵捕俄羅斯潛艦」。

這項協議用來保護包括通訊電纜等重要海底基礎設施，西方官員表示，這些設施正日益受到莫斯科威脅。

奧斯陸也於去年宣布，將自英國採購至少5艘26型（Type-26）巡防艦，總額100億英鎊。

英國 俄羅斯 北約 北極
