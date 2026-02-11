快訊

差點當上泰國總理！專訪皮塔：政治可以失望但不絕望

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

埃及批以色列對約旦河西岸新法 意圖併吞巴人領土

中央社／ 開羅11日專電

以色列近日宣布放寬以色列屯民在約旦河西岸購地居住等新措施，埃及外交部譴責此舉凸顯以色列欲完全併吞巴勒斯坦領土的意圖。且自以哈加薩戰爭後至今兩年多，約旦河西岸已有1000多名巴勒斯坦人死於以色列的暴力行為。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，以色列內閣在7日宣布一系列加強控制約旦河西岸領土的措施，以加速更多以色列屯民取得巴勒斯坦人的土地財產。此舉引發國際社會批評，埃及也發表強烈譴責聲明。

埃及重申，以色列的這些決定公然違反國際法和國際法律判例，明顯違背1997年「希伯崙協定」（Hebron Agreement），等同蓄意破壞現有法律和歷史現狀，目的是使以色列最終對巴勒斯坦土地取得全面控制。

報導強調，埃及堅持拒絕以色列「屯墾區」（settlement）的一切政策和單邊行動措施。

埃及外交部表示，以色列這些政策和措施會破壞和平與兩國方案的機會，並導致被占領巴勒斯坦領土及其周邊地區出現緊張局勢和不穩定。

埃及也敦促國際社會，特別是聯合國安理會，承擔起其法律和道德責任，制止侵犯人權的行為，確保尊重國際人道法，並保護巴勒斯坦人民不可剝奪的權利。

埃及外交部聲明指出，這些權利包括巴勒斯坦人民有自主決定權，以及根據1967年6月4日劃定的邊界線（含加薩地區、約旦河西岸地區及東耶路撒冷），以「東耶路撒冷」為首都，建立一個獨立巴勒斯坦國家的權利。

然而，以色列在1967年第3次以阿戰爭後占領東耶路撒冷，並於1980年自行宣布耶路撒冷為以色列首都。

報導補充說，約旦河西岸和東耶路撒冷自1967年被以色列占領後，至今已有超過70萬以色列人非法居住。

此外，2023年10月在加薩地區爆發以哈戰爭後，以色列也同時在約旦河西岸進行暴力行為。兩年來，被占領的約旦河西岸已有超過1000名巴勒斯坦人死於以色列軍隊和屯民的襲擊，其中近1/4是兒童。

以色列 巴勒斯坦 埃及
相關新聞

川普設5月15日大限施壓烏克蘭！澤倫斯基擬春季大選 綁和平協議公投

金融時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基計畫今年春天舉行總統大選，並綁定與俄羅斯任何和平協議的公民投票。知情人士指出，川普政府施...

誤發？范斯貼文稱亞美尼亞種族滅絕 刪除後挨轟「懦夫」

美國副總統范斯今天在社群媒體發布1則形容亞美尼亞人大屠殺為「種族滅絕」的貼文，隨後刪除。這則與美國盟友土耳其立場相左的訊...

復刻52年前網壇的性別大戰！世界球后的參與為何成了一場鬧劇

2025年底的杜拜氣溫舒適宜人，是最佳的旅遊時段。可口可樂體育館（Coca-Cola Arena）在一萬多名觀眾的見證下，一場以「性別大戰」（Battle of the Sexes）為名的網球賽事華麗登場。這是男、女職業網球運動員間的一次正面對決，由世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）迎戰2022年溫網亞軍基里奧斯（Nick Kyrgios）。

尹錫悅涉內亂被求處死刑 19日宣判將轉播

韓國前總統尹錫悅因內亂首謀相關罪名被檢方求處死刑，將在19日一審宣判，首爾中央地方法院刑事合議25庭今天表示，已同意全程...

陳冲：冷戰後新合縱成形 促成現代合縱的是川普自己

新世代金融基金會董事長陳冲今日以「話中有話的新合縱」為題發文指出，從加拿大總理卡尼在世界經濟論壇（W E F）的演說，正...

加拿大驚傳校園槍擊！至少10死25傷 疑似槍手已自戕

路透報導，加拿大卑詩省（British Columbia）一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有...

