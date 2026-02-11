埃及批以色列對約旦河西岸新法 意圖併吞巴人領土

以色列近日宣布放寬以色列屯民在約旦河西岸購地居住等新措施，埃及外交部譴責此舉凸顯以色列欲完全併吞巴勒斯坦領土的意圖。且自以哈加薩戰爭後至今兩年多，約旦河西岸已有1000多名巴勒斯坦人死於以色列的暴力行為。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，以色列內閣在7日宣布一系列加強控制約旦河西岸領土的措施，以加速更多以色列屯民取得巴勒斯坦人的土地財產。此舉引發國際社會批評，埃及也發表強烈譴責聲明。

埃及重申，以色列的這些決定公然違反國際法和國際法律判例，明顯違背1997年「希伯崙協定」（Hebron Agreement），等同蓄意破壞現有法律和歷史現狀，目的是使以色列最終對巴勒斯坦土地取得全面控制。

報導強調，埃及堅持拒絕以色列「屯墾區」（settlement）的一切政策和單邊行動措施。

埃及外交部表示，以色列這些政策和措施會破壞和平與兩國方案的機會，並導致被占領巴勒斯坦領土及其周邊地區出現緊張局勢和不穩定。

埃及也敦促國際社會，特別是聯合國安理會，承擔起其法律和道德責任，制止侵犯人權的行為，確保尊重國際人道法，並保護巴勒斯坦人民不可剝奪的權利。

埃及外交部聲明指出，這些權利包括巴勒斯坦人民有自主決定權，以及根據1967年6月4日劃定的邊界線（含加薩地區、約旦河西岸地區及東耶路撒冷），以「東耶路撒冷」為首都，建立一個獨立巴勒斯坦國家的權利。

然而，以色列在1967年第3次以阿戰爭後占領東耶路撒冷，並於1980年自行宣布耶路撒冷為以色列首都。

報導補充說，約旦河西岸和東耶路撒冷自1967年被以色列占領後，至今已有超過70萬以色列人非法居住。

此外，2023年10月在加薩地區爆發以哈戰爭後，以色列也同時在約旦河西岸進行暴力行為。兩年來，被占領的約旦河西岸已有超過1000名巴勒斯坦人死於以色列軍隊和屯民的襲擊，其中近1/4是兒童。