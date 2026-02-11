泰國大選違規爭議延燒 公信力遭質疑可能重新計票

泰國大選8日落幕，但隨即而來爆發多起選舉違規爭議，像是泰國東部春武里府出現未密封的投票箱，另外全國各地選舉違規的投訴量也持續增加，使外界對大選的公信力質疑。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，今天有數十名示威民眾聚集在位於曼谷的選委會辦公室，要求選委會進行全國重新計票，並在部分選區重新舉行選舉，同時還要求選委會官員辭職。這群由大學生組成的抗議團體強調，新的計票作業必須公開進行，並允許民眾監督。

泰國東部春武里府（Chonburi）出現未密封的投票箱，其他區域則有多起選舉違規的投訴，使8日大選的公信力遭外界質疑。

民族報（The Nation）10日指出，大選後網上出現選舉不公的抗議聲浪，特別是春武里府投開票所疑似出現黑箱作業，引發爭議。對此，選委會已派調查人員前往春武里府選區，將在2天內查明事實。

另外，8日大選中重挫的人民黨（People’sParty）10日已向全國十個府的選區，提交重新計票的申請。該黨表示，「雖然接受包括勝負在內的整體選舉結果，但不能接受計票過程中的違規行為」。

大選中大獲全勝的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）黨主席、總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天表示，若選委會下令重新計票，政府將繼續作為看守政府，但他要求一切都依法進行。

泰國公共電視台（Thai PBS）報導，阿努廷今天說：「選委會能決定是否要在所有選區重新計票，或僅在遭質疑舞弊的選區重新計票，政府無權幹預。」