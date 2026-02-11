涉損波羅的海天然氣管線和電纜 大陸籍船長拒認罪

在香港註冊的「新新北極熊號」貨船被控在波羅的海（Baltic Sea）損壞海底電纜和天然氣管線，中國籍船長萬文國今天出庭時否認刑事毀壞等指控。

根據路透社所見的香港起訴書，現年44歲的新新北極熊號（NewNew Polar Bear）船長萬文國涉嫌在2023年10月8日，損壞連接芬蘭與愛沙尼亞的海底天然氣管線與海底通訊電纜。

起訴書指出，萬文國行事「魯莽」，「在無合法理由的情況下損壞他人財產」。

芬蘭調查人員說，新新北極熊號拖行船錨，導致波羅的海天然氣管線斷裂。芬蘭警方隨後在管線附近的海床打撈到斷裂船錨，經鑑定證明其屬於少了前錨的涉案貨船。

萬文國的律師先前表示，當局將傳喚18名證人出庭作證，其中包括船員、香港官員與海事專家。

除刑事毀壞罪外，萬文國還被控兩項違反「海上人命安全國際公約」（International Convention for theSafety of Life at Sea, SOLAS）安全規定的罪名。萬文國對所有指控堅不認罪。

自俄羅斯2022年揮軍烏克蘭以來，波羅的海地區因一連串電力線路、天然氣管線和通訊連線中斷事件而處於高度警戒狀態。北大西洋公約組織（NATO）已在當地加強軍事部署，包括派遣巡防艦、戰機及海軍無人機，以防範潛在破壞行動。