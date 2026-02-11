快訊

差點當上泰國總理！專訪皮塔：政治可以失望但不絕望

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

涉損波羅的海天然氣管線和電纜 大陸籍船長拒認罪

中央社／ 香港11日綜合外電報導

在香港註冊的「新新北極熊號」貨船被控在波羅的海（Baltic Sea）損壞海底電纜和天然氣管線，中國籍船長萬文國今天出庭時否認刑事毀壞等指控。

根據路透社所見的香港起訴書，現年44歲的新新北極熊號（NewNew Polar Bear）船長萬文國涉嫌在2023年10月8日，損壞連接芬蘭與愛沙尼亞的海底天然氣管線與海底通訊電纜。

起訴書指出，萬文國行事「魯莽」，「在無合法理由的情況下損壞他人財產」。

芬蘭調查人員說，新新北極熊號拖行船錨，導致波羅的海天然氣管線斷裂。芬蘭警方隨後在管線附近的海床打撈到斷裂船錨，經鑑定證明其屬於少了前錨的涉案貨船。

萬文國的律師先前表示，當局將傳喚18名證人出庭作證，其中包括船員、香港官員與海事專家。

除刑事毀壞罪外，萬文國還被控兩項違反「海上人命安全國際公約」（International Convention for theSafety of Life at Sea, SOLAS）安全規定的罪名。萬文國對所有指控堅不認罪。

自俄羅斯2022年揮軍烏克蘭以來，波羅的海地區因一連串電力線路、天然氣管線和通訊連線中斷事件而處於高度警戒狀態。北大西洋公約組織（NATO）已在當地加強軍事部署，包括派遣巡防艦、戰機及海軍無人機，以防範潛在破壞行動。

北極熊 芬蘭 新北
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台中前地政局長吳存金貪汙全認罪 步出法庭卻稱司法不公開：去問法官

南市退場大學校園電纜連續被盜 2嫌再犯案遭圍捕人贓俱獲

民進黨立委林宜瑾涉詐領助理費1412萬元 助理認罪今獲判緩刑

涉罷免伍麗華不實連署案 國民黨組發會3人認罪

相關新聞

川普設5月15日大限施壓烏克蘭！澤倫斯基擬春季大選 綁和平協議公投

金融時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基計畫今年春天舉行總統大選，並綁定與俄羅斯任何和平協議的公民投票。知情人士指出，川普政府施...

誤發？范斯貼文稱亞美尼亞種族滅絕 刪除後挨轟「懦夫」

美國副總統范斯今天在社群媒體發布1則形容亞美尼亞人大屠殺為「種族滅絕」的貼文，隨後刪除。這則與美國盟友土耳其立場相左的訊...

復刻52年前網壇的性別大戰！世界球后的參與為何成了一場鬧劇

2025年底的杜拜氣溫舒適宜人，是最佳的旅遊時段。可口可樂體育館（Coca-Cola Arena）在一萬多名觀眾的見證下，一場以「性別大戰」（Battle of the Sexes）為名的網球賽事華麗登場。這是男、女職業網球運動員間的一次正面對決，由世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）迎戰2022年溫網亞軍基里奧斯（Nick Kyrgios）。

尹錫悅涉內亂被求處死刑 19日宣判將轉播

韓國前總統尹錫悅因內亂首謀相關罪名被檢方求處死刑，將在19日一審宣判，首爾中央地方法院刑事合議25庭今天表示，已同意全程...

陳冲：冷戰後新合縱成形 促成現代合縱的是川普自己

新世代金融基金會董事長陳冲今日以「話中有話的新合縱」為題發文指出，從加拿大總理卡尼在世界經濟論壇（W E F）的演說，正...

加拿大驚傳校園槍擊！至少10死25傷 疑似槍手已自戕

路透報導，加拿大卑詩省（British Columbia）一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。