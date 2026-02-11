美將派200名美軍赴奈及利亞 協助訓練當地部隊

快訊

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

奈及利亞美國官員今天表示，美國將派遣200名部隊前往奈及利亞，以訓練奈及利亞武裝部隊對抗聖戰組織。此舉顯示華府正加強與這個西非國家的軍事合作。

奈及利亞國防總部發言人烏巴（Samaila Uba）告訴法新社：「我們正獲得美軍協助進行訓練與技術支援。」

華爾街日報」（Wall Street Journal）率先報導了這次部署行動。在此之前，美國已有一支小隊伍在當地協助奈及利亞人進行空襲瞄準。

華爾街日報指出，預計在未來幾週內抵達的增援部隊將提供「訓練與技術指導」，包括協助奈及利亞的對應人員協調同時涉及空襲與地面部隊的行動。

美軍非洲司令部（U.S. Africa Command）發言人向法新社證實了報導的細節。

奈及利亞因國內不安全情勢而一直面臨來自美國的外交壓力，美國總統川普曾將這樣的情勢形容為對基督徒的「迫害」與「種族滅絕」。

儘管確實有基督徒被特定針對的案例，但穆斯林也同樣遭到大規模殺害。川普的阿拉伯與非洲事務高階顧問布洛斯（Massad Boulos）去年曾表示，博科聖地（Boko Haram）和伊斯蘭國（Islamic State）「殺害的穆斯林比基督徒還多」。

奈及利亞當局駁斥了在奈及利亞存在基督徒迫害的指控，這種說法長期以來被美國宗教右派所使用。

獨立分析人士也持相同看法。他們指出，這更廣泛地反映出國家在治理不彰的鄉村地區時，未能有效遏止來自聖戰組織和武裝幫派的暴力。

