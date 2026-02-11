首爾廣場溜冰場吸引近5萬外國人 交通、價格成優勢

快訊

中央社／ 首爾11日專電
韓國首爾著名冬季觀光景點「首爾廣場溜冰場」冬季時段已在8日閉幕，首爾市政府今天表示，這次吸引18萬701人到訪，其中有4.9萬餘人是外國人，外國觀光客增幅超過30%。（首爾市政府提供）中央社
韓國首爾著名冬季觀光景點「首爾廣場溜冰場」冬季時段已在8日閉幕，首爾市政府今天表示，這次吸引18萬701人到訪，其中有4.9萬餘人是外國人，外國觀光客增幅超過30%。（首爾市政府提供）中央社

韓國首爾冬季觀光景點「首爾廣場溜冰場」這次冬季時段已閉幕，首爾市政府今天表示，這次吸引18萬701人次到訪，其中有4萬9693人次是外國人，交通便利、價格成為一大優勢。

首爾廣場溜冰場位於市中心、交通方便，從2004年開幕以來使用費維持在1000韓元（約新台幣25元），這次冬季時段已在8日畫下句點，營運期52天。首爾市政府今天公布相關統計數據，本次冬季使用人數為18萬701人次，平均每天有3475人到訪，季增6.3%。

尤其外國人使用人次從去年的3萬8098人次增加到4萬9693人次，增幅超過30%，整體使用者約每3.5人就有1個是外國人。有印度籍觀光客表示，「能在市中心感受到這麼棒的冬季氛圍，真的很驚喜。」

在首爾打工度假的台灣人李小姐接受中央社記者訪問時表示，首爾廣場溜冰場最大優點是價格，只需1000韓元就可以入場，預約也相當方便，「很適合想體驗溜冰的人來，是CP值很高的選擇。」

首爾市政府表示，能夠體驗多樣冬季運動項目這一點，也促成使用人次增加，冬季奧運雪橇項目（雪橇、雪車）體驗攤位帶來不同以往的感受。

市政府指出，首爾廣場溜冰場將於12月18日再度開幕，「市府將持續努力，為更完善的營運季節做準備，包括研擬提升外國遊客便利性的方案、發掘多樣連結活動等。」

首爾市觀光體育局局長金明洙（音譯）表示，「即使在連日寒流中，仍前來首爾廣場滑冰場的市民朋友們，我們致上深深感謝，今年12月將以更豐富的內容，呈現更充滿活力的首爾廣場溜冰場。」

