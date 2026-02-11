歐盟碳市場改革 對接2040減排85%氣候目標

歐盟為改進碳市場，正考慮全面改革產業的免費碳排配額制度。歐盟必須在確保工業既能逐步深度減排，又不至於在國際競爭中被打垮兩面兼顧。

路透社根據掌握到的一份歐盟執委會內部文件指出，布魯塞爾打算重新設計歐盟排放權交易系統（ETS）。ETS是歐盟最重要的氣候政策機制，要求發電與工業領域必須購買排放配額。

內部文件顯示，歐盟正考慮3種方案來改革目前給予產業的碳排部分免費配額制度。免費配額可降低企業的整體排放成本，讓歐盟地區企業面對不必為碳排付費的外國企業時保有競爭力。

文件指出，其中一種方案是採分階段取消免費配額，到2034年完全取消。比如工廠今年只需為30%的排放買許可證，隔年40%，過渡到2034年全部自費。

第2種方案是把免費配額與企業有否投資低碳掛鉤，意即只有真正投資綠能、減排技術的工廠才能拿到免費配額，反之則無；第3種方案則是大致維持現行提供免費碳排配額的做法，僅作微調。

歐盟的排放權交易系統（ETS）是歐洲抑制溫室氣體排放的主要工具。在這項制度下，製造商、電力公司與航空公司等必須為每排放1公噸二氧化碳取得或購買相應的排放配額。但歐盟正逐步削減ETS制度下提供產業的免費排放配額，從而強化減排誘因；在ETS制度下，各產業可排放的總量上限也會隨時間逐步下調。

歐盟執委會計劃今年第3季提出碳市場修改方案。

路透社指出，隨產業面臨高能源價格與更便宜的進口商品競爭，做為歐盟旗艦氣候政策的排放權交易系統（ETS）逐漸成為政治攻防議題。

捷克總理巴比斯（Andrej Babis）5日在歐盟領袖討論產業競爭力的會議上呼籲對碳價設限。

這次ETS改革的一個關鍵部分，是要修改目前設計讓碳排許可總量在2039年降到零（等於完全不許排放），修改方向是要讓ETS與歐盟氣候目標接軌（即2040年將排放量削減85%），等於是爭取2040年後仍應維持碳排配額允許少量排放。