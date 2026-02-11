快訊

「太陽的新娘」韓星鄭恩宇過世…享年40歲 曾許願「想被大家記得」

等了20年！布蘭登費雪、瑞秋懷茲「神鬼傳奇4」合體 全球影迷淚崩

高雄美濃大峽谷不止一個犯罪集團 嫌犯假種水蓮真盜挖

歐盟碳市場改革 對接2040減排85%氣候目標

中央社／ 布魯塞爾10日綜合外電報導

歐盟為改進碳市場，正考慮全面改革產業的免費碳排配額制度。歐盟必須在確保工業既能逐步深度減排，又不至於在國際競爭中被打垮兩面兼顧。

路透社根據掌握到的一份歐盟執委會內部文件指出，布魯塞爾打算重新設計歐盟排放權交易系統（ETS）。ETS是歐盟最重要的氣候政策機制，要求發電與工業領域必須購買排放配額。

內部文件顯示，歐盟正考慮3種方案來改革目前給予產業的碳排部分免費配額制度。免費配額可降低企業的整體排放成本，讓歐盟地區企業面對不必為碳排付費的外國企業時保有競爭力。

文件指出，其中一種方案是採分階段取消免費配額，到2034年完全取消。比如工廠今年只需為30%的排放買許可證，隔年40%，過渡到2034年全部自費。

第2種方案是把免費配額與企業有否投資低碳掛鉤，意即只有真正投資綠能、減排技術的工廠才能拿到免費配額，反之則無；第3種方案則是大致維持現行提供免費碳排配額的做法，僅作微調。

歐盟的排放權交易系統（ETS）是歐洲抑制溫室氣體排放的主要工具。在這項制度下，製造商、電力公司與航空公司等必須為每排放1公噸二氧化碳取得或購買相應的排放配額。但歐盟正逐步削減ETS制度下提供產業的免費排放配額，從而強化減排誘因；在ETS制度下，各產業可排放的總量上限也會隨時間逐步下調。

歐盟執委會計劃今年第3季提出碳市場修改方案。

路透社指出，隨產業面臨高能源價格與更便宜的進口商品競爭，做為歐盟旗艦氣候政策的排放權交易系統（ETS）逐漸成為政治攻防議題。

捷克總理巴比斯（Andrej Babis）5日在歐盟領袖討論產業競爭力的會議上呼籲對碳價設限。

這次ETS改革的一個關鍵部分，是要修改目前設計讓碳排許可總量在2039年降到零（等於完全不許排放），修改方向是要讓ETS與歐盟氣候目標接軌（即2040年將排放量削減85%），等於是爭取2040年後仍應維持碳排配額允許少量排放。

歐盟 碳排 減排
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

歐洲議會通過2040年氣候目標 碳排要比1990年減少90%

2025清廉印象指數 歐盟貪腐程度低…但改革幾乎停滯

馬克宏示警美國敵意仍在 籲歐盟加強經濟改革擴大戰略投資

碳交所攜手台灣大學 共商ETS下農業轉型

相關新聞

尹錫悅涉內亂被求處死刑 19日宣判將轉播

韓國前總統尹錫悅因內亂首謀相關罪名被檢方求處死刑，將在19日一審宣判，首爾中央地方法院刑事合議25庭今天表示，已同意全程...

加拿大驚傳校園槍擊！至少10死25傷 疑似槍手已自戕

路透報導，加拿大卑詩省（British Columbia）一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有...

復刻52年前網壇的性別大戰！世界球后的參與為何成了一場鬧劇

2025年底的杜拜氣溫舒適宜人，是最佳的旅遊時段。可口可樂體育館（Coca-Cola Arena）在一萬多名觀眾的見證下，一場以「性別大戰」（Battle of the Sexes）為名的網球賽事華麗登場。這是男、女職業網球運動員間的一次正面對決，由世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）迎戰2022年溫網亞軍基里奧斯（Nick Kyrgios）。

川普設5月15日大限施壓烏克蘭！澤倫斯基擬春季大選 綁和平協議公投

金融時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基計畫今年春天舉行總統大選，並綁定與俄羅斯任何和平協議的公民投票。知情人士指出，川普政府施...

陳冲：冷戰後新合縱成形 促成現代合縱的是川普自己

新世代金融基金會董事長陳冲今日以「話中有話的新合縱」為題發文指出，從加拿大總理卡尼在世界經濟論壇（W E F）的演說，正...

男孩閱讀力持續落後 學業與薪資未來恐將追不上女孩？

美國閱讀成績全面下滑，但男孩的退步速度更快，幾乎在所有年級與學區都明顯落後女孩。研究指出，注意力不集中與學習參與度不足，是男孩閱讀力弱化的關鍵因素，這不只影響成績，更可能延伸為未來勞動素質與薪資差距。值得注意的是，小班制、密集閱讀教學對男孩成效特別顯著，卻未成為主流作法。教育現場若持續以「一體適用」的教學設計面對性別差異，男孩的閱讀落後，恐將成為下一個被忽視的教育結構問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。