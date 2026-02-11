俄軍空襲烏東博戈杜希夫 3嬰孩與1男喪生
烏克蘭官員今天表示，俄羅斯對烏境東部城市博戈杜希夫（Bogodukhiv）發動空襲，造成4人死亡，其中包括3名年幼的嬰孩。
法新社報導，哈爾科夫（Kharkiv）地區軍事首長西涅古波夫（Oleg Synegubov）在通訊軟體Telegram表示，有兩名一歲男嬰、一名兩歲女童在敵方攻擊中喪生。與孩子們同住34歲男子也傷重不治。
博戈杜希夫位於哈爾科夫地區，最近俄軍在當地鎖定交通與能源基礎設施，加強火力攻擊。
根據聯合國烏克蘭人權監察團（HRMMU）統計，自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，已有約1萬5000名烏國平民喪生。2025年會是死亡人數最多的一年，估計有超過2500名平民罹難。
