俄軍空襲烏東博戈杜希夫 3嬰孩與1男喪生

美國閱讀成績全面下滑，但男孩的退步速度更快，幾乎在所有年級與學區都明顯落後女孩。研究指出，注意力不集中與學習參與度不足，是男孩閱讀力弱化的關鍵因素，這不只影響成績，更可能延伸為未來勞動素質與薪資差距。值得注意的是，小班制、密集閱讀教學對男孩成效特別顯著，卻未成為主流作法。教育現場若持續以「一體適用」的教學設計面對性別差異，男孩的閱讀落後，恐將成為下一個被忽視的教育結構問題。

2026-02-11 10:30