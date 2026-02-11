尹錫悅涉內亂被求處死刑 19日宣判將轉播

韓國前總統尹錫悅因內亂首謀相關罪名被檢方求處死刑，將在19日一審宣判，首爾中央地方法院刑事合議25庭今天表示，已同意全程轉播申請，這是戒嚴相關案件第5次宣判直播。

尹錫悅在2024年12月3日宣布緊急戒嚴令引起軒然大波，並在今年1月13日經過漫長審理之後，被特檢組求處死刑。這是繼韓國前總統全斗煥之後，再度有前元首被檢方求處死刑。

根據韓聯社報導，首爾中央地方法院刑事合議25庭今天表示，已接受媒體所提出的轉播申請，預計在19日下午3時的尹錫悅內亂首謀嫌疑宣判進行轉播。法院表示，當天將視法庭狀況用法院自有設備拍攝之後，即時傳送給韓國國內各家媒體。

這是尹錫悅審判的第2次宣判轉播，1月16日尹錫悅先因妨害逮捕等罪名被判處5年有期徒刑，針對前總統的案件宣判進行轉播，之前也有朴槿惠、李明博的案例。

另外，在戒嚴相關案件中，這是第5次進行宣判轉播，包括尹錫悅、其夫人金建希、前國務總理韓悳洙的宣判都進行了直播；明天前行政安全部長李祥敏涉嫌從事內亂主要任務等罪名，一審宣判也將會轉播。前國防部長金龍顯等7名軍警核心人士判決結果也將在明天出爐。

尹錫悅先前被特檢組指控，與金龍顯等人合謀，在沒有戰時、事變等國家緊急狀態徵兆之下，仍宣布違憲、違法的緊急戒嚴令，以擾亂憲政秩序為目的發動暴動。