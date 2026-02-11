加拿大驚傳校園槍擊！至少10死25傷 疑似槍手已自戕

路透報導，加拿大卑詩省（British Columbia）一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有25人受傷。

這起事件發生在當地下午2時過後，加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）表示，在一所高中內發現6人死亡；另2人在一處住宅內被發現死亡，被認為與校園槍擊有關；還有1人在送醫途中死亡。另有25人正在當地一處醫療中心接受傷勢評估。

警方表示，也發現一名疑似槍手死亡，死因疑似自戕。

加拿大環球郵報指出，當局在下午2時15分左右向地區手機發送槍手行兇警報，要求居民就地避難、避免外出。依據警示內容，嫌犯被描述為一名穿著洋裝、棕色頭髮的女性。

北方衛生局（Northern Health）發言人柯林斯（Eryn Collins）表示，坦布勒里奇健康中心已啟動「橘色代碼」，代表發生大規模傷亡事件或大型緊急應變，目前已採取限制進出等管制措施。

坦布勒里奇是一座偏遠市鎮，人口約2400人，位於卑詩省北部落磯山脈山麓，約在溫哥華東北方1155公里處。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980