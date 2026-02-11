快訊

9個月連漲兩次！ 三商巧福「飯麵調漲4~10元」 這一款牛肉麵漲到215元

遭小三控性侵逼墮胎…長榮大學副教授捲性醜聞 校方出手：零容忍

高鐵春節不怕沒位置！LINE TODAY推「自由座預估燈號」 3燈號掌握排隊時間

加拿大驚傳校園槍擊！至少10死25傷 疑似槍手已自戕

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
加拿大卑詩省一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有20多人受傷。圖/擷自@CastanetKam在X的照片
加拿大卑詩省一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有20多人受傷。圖/擷自@CastanetKam在X的照片

路透報導，加拿大卑詩省（British Columbia）一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有25人受傷。

這起事件發生在當地下午2時過後，加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）表示，在一所高中內發現6人死亡；另2人在一處住宅內被發現死亡，被認為與校園槍擊有關；還有1人在送醫途中死亡。另有25人正在當地一處醫療中心接受傷勢評估。

警方表示，也發現一名疑似槍手死亡，死因疑似自戕。

加拿大環球郵報指出，當局在下午2時15分左右向地區手機發送槍手行兇警報，要求居民就地避難、避免外出。依據警示內容，嫌犯被描述為一名穿著洋裝、棕色頭髮的女性。

北方衛生局（Northern Health）發言人柯林斯（Eryn Collins）表示，坦布勒里奇健康中心已啟動「橘色代碼」，代表發生大規模傷亡事件或大型緊急應變，目前已採取限制進出等管制措施。

坦布勒里奇是一座偏遠市鎮，人口約2400人，位於卑詩省北部落磯山脈山麓，約在溫哥華東北方1155公里處。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

死亡 加拿大 槍擊
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

川普再警告 對加國課稅100% 阻止與中國大陸簽訂自貿協定

古巴燃油短缺危機加劇 加拿大各家航空暫停飛往

北市文山幼兒園傳槍擊！男嫌孩子吵持空氣槍多次射擊 警上門活逮

川普威脅加拿大「封鎖美加邊境大橋」！放話沒補償休想通車

相關新聞

尹錫悅涉內亂被求處死刑 19日宣判將轉播

韓國前總統尹錫悅因內亂首謀相關罪名被檢方求處死刑，將在19日一審宣判，首爾中央地方法院刑事合議25庭今天表示，已同意全程...

加拿大驚傳校園槍擊！至少10死25傷 疑似槍手已自戕

路透報導，加拿大卑詩省（British Columbia）一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有...

彭博：川普炮艦外交失焦 台灣成亞洲戰略破口

彭博資訊評論，美國總統川普的外交與安全布局出現明顯傾斜：軍事與政治資源集中於西半球與中東，對亞洲這個全球經濟與科技重心則...

陳冲：冷戰後新合縱成形 促成現代合縱的是川普自己

新世代金融基金會董事長陳冲今日以「話中有話的新合縱」為題發文指出，從加拿大總理卡尼在世界經濟論壇（W E F）的演說，正...

男孩閱讀力持續落後 學業與薪資未來恐將追不上女孩？

美國閱讀成績全面下滑，但男孩的退步速度更快，幾乎在所有年級與學區都明顯落後女孩。研究指出，注意力不集中與學習參與度不足，是男孩閱讀力弱化的關鍵因素，這不只影響成績，更可能延伸為未來勞動素質與薪資差距。值得注意的是，小班制、密集閱讀教學對男孩成效特別顯著，卻未成為主流作法。教育現場若持續以「一體適用」的教學設計面對性別差異，男孩的閱讀落後，恐將成為下一個被忽視的教育結構問題。

工黨內部逼宮失敗 施凱爾：政府堅強團結

英國首相施凱爾（Keir Starmer）在執政黨工黨內部逼宮未果後，今天展現強勢態度尋求向前走，試圖擺脫外界對其前途的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。