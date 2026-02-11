雪梨大學報告籲擺脫顧慮中國 加強澳台關係

雪梨大學美國研究中心（USSC）近日發表政策報告，指出澳洲需加強與台灣的安全、貿易及外交關係，不應一味顧慮中國反應。駐澳大利亞代表徐佑典指澳洲日益重視與台灣關係。

雪梨大學美國研究中心5日發表「澳台關係：政策選項及交往優先事項」（Australia-Taiwan relations:Policy options and priorities for engagement）政策報告。該報告彙整的建議分別來自多位專家及前澳洲高層官員，其中包括前澳洲外交暨貿易部（DFAT）秘書瓦爾蓋塞（Peter Varghese）、前澳洲通訊局（ASD）局長諾伯爾（Rachel Noble）以及前澳洲國防軍聯合作戰參謀長比爾頓中將（Lieutenant General Gregory CharlesBilton）。

徐佑典接受中央社電話訪問時認為，雪梨大學美國研究中心這次完整地提出加強澳台關係論述，而且當中納入多名前高層官員的建議，像這樣的政策報告，在澳洲過去是少見的。

該報告提到，即使面對中國打壓，澳洲仍有需要與台灣加強關係。

徐佑典提醒，過去澳洲以及世界各國在與台灣建立關係的同時，往往都會顧慮中國的反應；不過，美國自歐巴馬政府以來，開始改變思維模式，著重考慮「台灣的價值」（Taiwan's merits）來評估與台灣的關係。

徐佑典指出，該報告同樣著重以「台灣的價值」來評估澳台關係，是可取的思維模式。

該報告多次提到，澳洲與台灣的關係，是坎培拉當局所倚重的中型國家（middle power）之間互助關係的一環。對此，徐佑典相信，隨著近期國際間不確定因素日益增加，澳洲倚重中型國家互助的路線，對台灣來說正是拓展國際生存空間的機會。

徐佑典提到，澳洲經濟長期倚重能源和礦產，台灣則有健全的製造業；而澳洲政府目前致力推動「澳洲未來製造業」（Future Made in Australia）政策，正好是台灣製造業挺進澳洲的機會；再加上澳洲風電企業在台灣的投資也頗具規模，澳台互惠互利的關係，本來就有一定基礎。

該報告也多次提到，加強澳台關係，與澳洲著重「以規範為基礎的國際秩序」的政策，兩者是息息相關的。對此，徐佑典肯定澳台兩國向來互相聲援維護「以規範為基礎的國際秩序」的態度。