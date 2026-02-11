快訊

9個月連漲兩次！ 三商巧福「飯麵調漲4~10元」 這一款牛肉麵漲到215元

遭小三控性侵逼墮胎…長榮大學副教授捲性醜聞 校方出手：零容忍

高鐵春節不怕沒位置！LINE TODAY推「自由座預估燈號」 3燈號掌握排隊時間

雪梨大學報告籲擺脫顧慮中國 加強澳台關係

中央社／ 雪梨11日專電

雪梨大學美國研究中心（USSC）近日發表政策報告，指出澳洲需加強與台灣的安全、貿易及外交關係，不應一味顧慮中國反應。駐澳大利亞代表徐佑典指澳洲日益重視與台灣關係。

雪梨大學美國研究中心5日發表「澳台關係：政策選項及交往優先事項」（Australia-Taiwan relations:Policy options and priorities for engagement）政策報告。該報告彙整的建議分別來自多位專家及前澳洲高層官員，其中包括前澳洲外交暨貿易部（DFAT）秘書瓦爾蓋塞（Peter Varghese）、前澳洲通訊局（ASD）局長諾伯爾（Rachel Noble）以及前澳洲國防軍聯合作戰參謀長比爾頓中將（Lieutenant General Gregory CharlesBilton）。

徐佑典接受中央社電話訪問時認為，雪梨大學美國研究中心這次完整地提出加強澳台關係論述，而且當中納入多名前高層官員的建議，像這樣的政策報告，在澳洲過去是少見的。

該報告提到，即使面對中國打壓，澳洲仍有需要與台灣加強關係。

徐佑典提醒，過去澳洲以及世界各國在與台灣建立關係的同時，往往都會顧慮中國的反應；不過，美國自歐巴馬政府以來，開始改變思維模式，著重考慮「台灣的價值」（Taiwan's merits）來評估與台灣的關係。

徐佑典指出，該報告同樣著重以「台灣的價值」來評估澳台關係，是可取的思維模式。

該報告多次提到，澳洲與台灣的關係，是坎培拉當局所倚重的中型國家（middle power）之間互助關係的一環。對此，徐佑典相信，隨著近期國際間不確定因素日益增加，澳洲倚重中型國家互助的路線，對台灣來說正是拓展國際生存空間的機會。

徐佑典提到，澳洲經濟長期倚重能源和礦產，台灣則有健全的製造業；而澳洲政府目前致力推動「澳洲未來製造業」（Future Made in Australia）政策，正好是台灣製造業挺進澳洲的機會；再加上澳洲風電企業在台灣的投資也頗具規模，澳台互惠互利的關係，本來就有一定基礎。

該報告也多次提到，加強澳台關係，與澳洲著重「以規範為基礎的國際秩序」的政策，兩者是息息相關的。對此，徐佑典肯定澳台兩國向來互相聲援維護「以規範為基礎的國際秩序」的態度。

澳洲 澳台關係 美國
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

Roblox出現色狼誘拐兒童、露骨內容 澳洲通訊部長震驚

以色列總統訪澳洲 挺巴團體數千人示威 至少15人被捕

以色列總統訪澳洲悼邦代海灘死者 示威者集會抗議

美AUKUS軍售生變？澳前總理轟「好處占盡」

相關新聞

尹錫悅涉內亂被求處死刑 19日宣判將轉播

韓國前總統尹錫悅因內亂首謀相關罪名被檢方求處死刑，將在19日一審宣判，首爾中央地方法院刑事合議25庭今天表示，已同意全程...

加拿大驚傳校園槍擊！至少10死25傷 疑似槍手已自戕

路透報導，加拿大卑詩省（British Columbia）一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有...

彭博：川普炮艦外交失焦 台灣成亞洲戰略破口

彭博資訊評論，美國總統川普的外交與安全布局出現明顯傾斜：軍事與政治資源集中於西半球與中東，對亞洲這個全球經濟與科技重心則...

陳冲：冷戰後新合縱成形 促成現代合縱的是川普自己

新世代金融基金會董事長陳冲今日以「話中有話的新合縱」為題發文指出，從加拿大總理卡尼在世界經濟論壇（W E F）的演說，正...

男孩閱讀力持續落後 學業與薪資未來恐將追不上女孩？

美國閱讀成績全面下滑，但男孩的退步速度更快，幾乎在所有年級與學區都明顯落後女孩。研究指出，注意力不集中與學習參與度不足，是男孩閱讀力弱化的關鍵因素，這不只影響成績，更可能延伸為未來勞動素質與薪資差距。值得注意的是，小班制、密集閱讀教學對男孩成效特別顯著，卻未成為主流作法。教育現場若持續以「一體適用」的教學設計面對性別差異，男孩的閱讀落後，恐將成為下一個被忽視的教育結構問題。

工黨內部逼宮失敗 施凱爾：政府堅強團結

英國首相施凱爾（Keir Starmer）在執政黨工黨內部逼宮未果後，今天展現強勢態度尋求向前走，試圖擺脫外界對其前途的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。