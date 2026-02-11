哥倫比亞參議員遭綁票獲救 總統自爆躲過暗殺

哥倫比亞1位參議員在遭綁架後今天成功獲救，同日該國總統也通報有人密謀對他不利。隨著哥國即將於今年舉行國會與總統大選，觀察家警告，選前恐將充斥暴力陰影。

法新社報導，屬納薩原住民（Nasa Indigenous）族群的53歲參議員奎爾克（Aida Quilcue），在她考卡省（Cauca）住家遭不明人士帶走。這個地區衝突不斷、盛產古柯，大部分區域由前游擊組織「哥倫比亞革命軍」（FARC）殘餘勢力掌控。

奎爾克團隊在社群平台X發文指出，有人在路上發現這位原住民社運人士兼人權獎得主空無一人的座車後，一群原住民人士於數小時之後成功救出議員。

根據國防部長桑傑士（Pedro Sanchez）公布的影片，奎爾克含淚表示自己已「安全無事」；畫面也可見她被哥軍反綁架部隊人員帶上裝甲車。

奎爾克尚未獲救時，總統裴卓（Gustavo Petro）曾警告綁匪，若不放人就將「跨越紅線」。

另一方面，裴卓今天稱自己同樣遭到鎖定，並表示在警告毒梟密謀對其不利數月後，他剛躲過一場暗殺。

他透露，昨晚，他搭乘直升機原要飛往某個加勒比海岸的目的地，但因傳出有人「準備開槍」而未能按計畫降落。「我們只好飛往公海，盤旋了4小時，最後降落在非預定地點才逃過一劫」。

哥倫比亞過去60年陷於左翼游擊隊、右翼準軍事組織、販毒集團與軍方之間的武裝衝突，造成逾25萬人喪生。2016年FARC與政府簽署和平協議後，暴力情勢一度緩和，但反對和談的殘餘勢力仍為爭奪古柯產業控制權持續活動。

● 選前暴力恐加劇 1/3國土面臨風險

哥倫比亞今年有兩大選舉：3月8日舉行國會選舉；5月31日舉行總統首輪投票，若有必要將於6月進行決選。

隨著大選將至，哥倫比亞境內暴力明顯攀升，多地出現炸彈及無人機攻擊，甚至有總統參選人遇害。當地監測團體警告，全國超過300個市鎮面臨選舉暴力風險，相當於約1/3國土。

上週，另1位參議員隨扈車隊在鄰近委內瑞拉的阿勞卡（Arauca）地區遭武裝分子槍擊，兩名保鑣不幸罹難，參議員本人當時並不在車內。

根據憲法，裴卓不得連任。他自2022年8月就職後，多次聲稱販毒集團意圖謀害他。2024年他曾通報另一次暗殺未遂案。

在美國壓力下，裴卓加大力道掃蕩犯罪集團，導致國內最大販毒集團中止與政府的和平對話。