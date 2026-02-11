揭中國代理人滲透地方政治 美檢：不容敵對勢力介入

南加州華裔男子孫耀寧被控非法為中國政府做事，遭美國聯邦法院判刑4年，聯邦檢察官辦公室發言人麥克沃伊向中央社表示，美國執法機構絕不允許敵對外國勢力滲透美國政治體系。

美國司法部加州中區聯邦檢察官辦公室公共事務官麥克沃伊（Ciaran McEvoy）今天接受中央社訪問，揭露孫耀寧案中，中國如何透過代理人在美國進行政治滲透、情報蒐集的運作模式。

65歲男子孫耀寧（Yaoning "Mike" Sun）居住在加州奇諾崗市（Chino Hills）。他遭控配合中國政府官員指示，扶植親中政治人物贏得地方選舉，經營親中媒體平台，同時在前總統蔡英文訪美期間，向中國官員回報行程與資訊。

麥克沃伊指出：「美國執法機構不會允許敵對外國勢力滲透進入美國政治體系。中國持續不斷在美國進行情報工作，我們必須以同等堅決、毫不鬆懈的態度來應對，以確保國家安全。」

麥克沃伊說明，這類案件的嚴重程度是「當一個外國政府，特別是對美國不友善的外國政府，試圖影響美國的地方政治，協助特定人士當選市議員，本身就構成很大風險。更令人擔憂的是，這些人可能向上發展，進入州議會、擔任州長甚至國會議員」。

麥克沃伊指出，根據檢方證據，孫耀寧向中國官員撰寫報告，試圖爭取更多資金和任務指派。他在報告中聲稱2022年美國期中選舉，他成功組織團隊，協助「個案一」當選市議員，稱這個「個案一」為「新興的政治明星」。

司法部新聞稿沒有公布這名政治人物的身分，不過「洛杉磯時報」去年5月報導，孫耀寧2022年協助王愛琳（Eileen Wang）選上阿凱迪亞（Arcadia）市議員，兩人曾經是未婚夫妻關係。

孫耀寧遭到判刑4年之前不久，王愛琳今年2月就任阿凱迪亞市長，她去年5月向「洛杉磯時報」否認指控，並稱已經與孫耀寧解除婚約。

根據「洛杉磯時報」調查，孫耀寧引進已註冊為外國代理人的「龍鷹媒體集團」（EDI Media）資源，利用旗下「城市新聞網」（iCity News）在選前刊登多篇文章，力挺親中候選人王愛琳。

麥克沃伊指出，孫耀寧違法之處在於，未依規定通知美國政府，也就是沒有向美國司法部登記，他在美國擔任中華人民共和國的代理人。他指出，孫耀寧在認罪協議中坦承，從2022年到2024年接受中國政府官員指揮，擔任中共代理人，在美國推廣親中的宣傳內容。

根據檢方資料，2023年時任總統蔡英文訪美，過境洛杉磯，孫耀寧將行程通報給中國領事館官員。

孫耀寧也向中國官員報告「海外反華勢力」，包括支持台灣、西藏與新疆獨立及法輪功議題，並建議動用洛杉磯的組織來對抗這些勢力。他也向中國官員申請8萬美元（約新台幣254萬元）準備在美國國慶日於華府舉行親中示威。

麥克沃伊指出，中華人民共和國在美國的活動，多年來一直在執法部門的雷達上，美國政府嚴肅看待這類案件；全案最嚴重之處是「有人在隱瞞外國代理人的身分下，協助他人當選市議員，這件事情沒有告知選民」。