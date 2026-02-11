烏拉圭涉一中惹議 遭質疑為經貿犧牲民主立場

快訊

中央社／ 布宜諾斯艾利斯10日專電

烏拉圭總統奧爾西日前與中國國家主席習近平會面，雙方發布聯合聲明，重申支持「一個中國原則」。台灣外交部4日對此表達嚴正抗議與譴責。烏拉圭部分智庫學者與國會議員質疑，政府不應為經貿利益，在民主立場上出現不一致。

烏拉圭智庫「開放社會研究中心」（Centro deEstudios para la Sociedad Abierta）評論，

奧爾西（Yamandú Orsi）政府訪中期間，著眼於經貿與商業利益，卻忽略民主與自由等核心價值，是一項錯誤的政策判斷，先前政府對於香港議題已明確暴露出嚴重錯誤，讓香港面臨巨大公民與道德悲劇中，黎智英案例已為代表性。

智庫認為，烏拉圭在民主國家與東方威權政權之間刻意強調所謂的「平衡」，已使烏拉圭在台灣議題上的立場，相當於配合對台灣施加政治壓力，與烏拉圭長期標榜民主、人權與自由的外交立場出現落差。

烏拉圭媒體Serrano報指出，台灣外交部使用「強烈反駁」一詞，本身即是一項明確的政治訊號，顯示台灣將中烏聯合聲明視為對主權地位的直接挑戰。報導分析，烏拉圭在相關文件中接受中國對台灣的表述，已超出一般外交慣例層次，不僅涉及敘事立場的選擇，也質疑烏拉圭在維持外交自主與避免捲入大國角力之間，未來將如何拿捏分寸。

相關爭議也延燒至烏拉圭政壇。阿根廷媒體Infobae報導，眾議員羅德里格斯（Conrado Rodríguez）公開批評政府，認為烏拉圭沒有必要在一場並非自身核心利益的衝突中表態，此舉恐使國家捲入全球地緣政治角力與選邊站風險。

羅德里格斯並指出，奧爾西過去曾就委內瑞拉情勢表示，若能終結馬杜洛政權並實現自由選舉，將是正面發展，同時也主張美國不應干預他國內政。他認為，這顯示奧爾西對威權政體抱持明確批判立場，但在台灣議題上的表態，卻與一貫的民主與自由立場出現落差，甚至可能被解讀為介入中國內部事務。

對此，烏拉圭執政黨方面則回應，烏拉圭自1988年與中國建交以來，對中國政策與相關議題立場始終一致，並未因政黨輪替而改變。執政黨指出，奧爾西政府此次對台灣議題的表述，與前總統拉卡耶（LuisLacalle Pou）於2023年11月訪中期間所簽署的相關文件，大致相同。

不過，烏拉圭媒體La Diaria分析指出，2023年與2026年有關台灣議題的聲明雖具高度相似性，但奧爾西政府此次在聯合聲明中，額外加入「任何形式的『台灣獨立』都違背該原則」的表述。該媒體指出，這項文字差異也成為烏拉圭輿論關注的焦點之一。

