彭博：川普炮艦外交失焦 台灣成亞洲戰略破口

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
彭博指出，川普將安全重心放在西半球與中東，忽視以台灣為核心的亞洲戰略與台海風險，恐讓中國在攸關全球經濟與半導體命脈的競逐中取得關鍵優勢。美聯社
彭博指出，川普將安全重心放在西半球與中東，忽視以台灣為核心的亞洲戰略與台海風險，恐讓中國在攸關全球經濟與半導體命脈的競逐中取得關鍵優勢。美聯社

彭博資訊評論，美國總統川普的外交與安全布局出現明顯傾斜：軍事與政治資源集中於西半球與中東，對亞洲這個全球經濟與科技重心則顯得分心而矛盾。這種近似「炮艦外交」的作法，短期或許能製造威嚇效果，長期卻可能把更具戰略價值的亞洲拱手讓給中國，形同交出一個規模達55兆美元的經濟影響圈。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）指出，亞洲未來十年的經濟成長動能，遠高於美洲與中東非洲總和，而台灣正位於這個重心的斷層線上。台海不僅是地緣政治熱點，還掌握全球先進半導體供應鏈命脈。一旦局勢失控，對世界經濟的衝擊將遠超區域衝突。

彭博推演台海未來五種可能路徑：第一，美中因台灣爆發全面戰爭；第二，中國對台實施海空封鎖；第三，緊張升高但未進入重大危機；第四，勉力維持現狀；第五，走向和解或緩和。其中，戰爭情境的代價最為驚人。彭博經濟估算，若美中因台灣開戰，第一年全球經濟損失約10.6兆美元，占全球GDP近10%，衝擊規模超過新冠疫情與全球金融危機。

在這種極端情境下，全球將同時承受三重打擊：先進晶片供應驟減、跨太平洋與區域貿易崩解、金融市場劇烈震盪。台灣經濟恐遭重創，中國與美國GDP分別可能下滑逾10%與6%以上，歐洲、日本、南韓與印度等主要經濟體也難以倖免。

相較之下，封鎖與灰色地帶施壓雖未必立即引爆戰爭，仍會對半導體供應與全球貿易造成實質傷害；至於和解路徑，在兩岸政治現實與美中戰略競逐下，被評為最不可能發生。

分析認為，真正的風險在於戰略錯置。當華府把注意力放在格陵蘭、委內瑞拉或中東衝突時，北京卻在亞洲持續累積軍事與經濟籌碼。台海若成為引爆點，美國將被迫回到一個自己早已視為「最重要卻最難顧全」的戰場。

美國 台海
