辛巴威通過修憲草案 總統姆南加瓦任期擬延至2030年
辛巴威內閣今天通過一項憲法修正草案，異議者指出，此舉旨在使83歲總統姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）既有任期延長2年至2030年。
綜合法新社與路透社報導，這項名為「2030議程」的修憲草案尚須經過辛巴威國會審議，內容包含將總統任期從5年延長至7年，以及由國會取代全民投票選出總統。
姆南加瓦所屬的執政黨辛巴威非洲民族聯盟愛國陣線（ZANU-PF）去年10月通過相關計畫，目的是讓姆南加瓦在原訂任期於2028年屆滿後繼續執政。
辛巴威司法部長齊揚比（Ziyambi Ziyambi）在記者會表示，這項草案將送交國會議長審閱，並在政府公報公布後交由國會議員審議。
姆南加瓦的第2任期預計於2028年屆滿；近來辛巴威非洲民族聯盟愛國陣線內部掀起姆南加瓦的接班人之爭。
辛巴威內閣於會後發表聲明說，內閣通過的修憲草案有助「強化政治穩定和政策延續，確保（國家）發展計畫能順利完成」。
該草案其他條文還包括授權總統再任命10名參議員，使參議院席次增加至90席。
分析家和辛巴威在野黨人士指出，任何修憲案都需要交付全國公投。
在野黨政治人物科爾塔（David Coltart）告訴法新社：「任何具有延長現任執政者任期『效果』的修憲案，都應交付公投。他們知道一旦舉行公投將難以通過，因此會用盡一切辦法阻止公投。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。