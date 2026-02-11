宏都拉斯：逐步推動與台灣復交 但還需要時間

宏都拉斯新任副總統梅西亞表示，宏國將循序漸進逐步恢復與台灣的正式外交關係。她表示，與台灣恢復外交關係將是逐步推動的過程，技術團隊正審視前總統執政時期與中國簽署的各項協議內容，以協助現任總統阿斯夫拉做出最終決定。

宏都拉斯前任左派總統卡斯楚二○二三年與台灣斷交並和中國建交，然而北京對宏國的貿易及投資承諾未如預期落實，使卡斯楚的決策受到批評。

今年一月甫就任總統的阿斯夫拉選前承諾要恢復和台灣的外交關係，稱宏國和台灣有邦交時的情況「比現在好百倍」。

宏都拉斯「論壇報」等媒體報導，阿斯夫拉的副手梅西亞說，和台灣恢復外交關係會是一個過程，現階段必須審視所有已和中國簽署的協議。

梅西亞表示，目前正在分析宏都拉斯於卡斯楚政府期間與中國簽署的十六項協議，評估其經濟影響，需以謹慎態度做出相關決定。

她說：「我們不希望對國家經濟造成更多傷害，因為若涉及貸款，最終仍是宏都拉斯人民得透過稅金償還。」

梅西亞表示，技術團隊正在分析相關協議的內容，好向阿斯夫拉提供建議，協助他做出最終決定。她說：「宏都拉斯人民將被告知最終決定，我們目前唯一的目標是尋求對宏國最有利的外交關係。」

梅西亞重申需要時間，要為國家最大利益著想，不能匆促做出決定。她說，與台灣恢復外交關係是阿斯夫拉的競選承諾，他的政府也已改善和美國、以色列及歐盟的關係。