慕尼黑安全會議報告示警 全球進入「破壞式政治」時代

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

慕尼黑安全會議在最新報告中警告，全球已進入「破壞式政治」時代，「大規模的破壞已成常態，而非審慎的改革與政策調整」。

這份題為「拆除中」（Under Destruction）的報告書指出，美國總統川普形同「國際破壞球」，是「揮斧砍向既有規則與制度者中最具權勢的一人」，而這對全球其他地區的貿易、安全與發展帶來深遠影響。他試圖拆解二戰後由美國主導建立的部分全球秩序，這一傾向也在世界其他地區的政治運動中得到迴響。

這對長期受益於美國主導國際秩序的國家，諸如華府在歐洲和亞洲的友邦，構成重大挑戰。美國駐北約大使惠特克（Matthew Whitaker）駁斥，強調川普政府並非要瓦解北約，而是「希望藉由督促盟國多付出，使北約變得更強大」。

報告指出，許多國家逐漸明白，「如果他們繼續對推土機式的強勢政治（bulldozer politics）袖手旁觀，終將任憑大國政治左右，也不應對珍視的規則與制度化為廢墟感到意外」。

報告更表示，美國在川普治下，已很大程度放棄自由世界領袖的角色；且無視戰後關於領土完整、禁止以武力威脅他國和動武。民調數據也顯示，富裕民主國家的民眾日益普遍出現幻滅感，而川普及立場相近的領導人，如阿根廷總統米雷伊是這股趨勢的受益者。

美國 川普 北約
相關新聞

紐時：俄軍將拿下烏克蘭3戰略市鎮 增加談判籌碼

紐約時報10日報導，俄羅斯軍隊一年多來在烏克蘭戰場苦戰，未能攻下任一座城市據點，但俄軍消耗戰就快取得成效。軍事專家和獨立...

宏都拉斯：逐步推動與台灣復交 但還需要時間

宏都拉斯新任副總統梅西亞表示，宏國將循序漸進逐步恢復與台灣的正式外交關係。她表示，與台灣恢復外交關係將是逐步推動的過程，...

慕尼黑安全會議在最新報告中警告，全球已進入「破壞式政治」時代，「大規模的破壞已成常態，而非審慎的改革與政策調整」。

川普「和平理事會」將開會 印尼估派8000人參與加薩維和

美國總統川普主導的「和平理事會」計畫19日在華府舉行首次領袖會議。路透10日報導，印尼總統普拉伯沃的發言人當天說，擬由多...

菲律賓參議院通過決議案 譴責中國大使館無禮

經過數日的聽證會辯論，菲律賓參議院最近在全席會議中通過一項決議案，譴責中國駐菲律賓大使館抨擊多名菲律賓國會議員和政府官員

愛沙尼亞情報機構：俄羅斯無意停戰 已設定長期目標

愛沙尼亞對外情報局今天發布年度報告指出，俄羅斯近期釋出有關和平談判的言論，是為爭取時間並改善與美關係，無意結束俄烏戰爭，...

