慕尼黑安全會議報告示警 全球進入「破壞式政治」時代

慕尼黑安全會議在最新報告中警告，全球已進入「破壞式政治」時代，「大規模的破壞已成常態，而非審慎的改革與政策調整」。

這份題為「拆除中」（Under Destruction）的報告書指出，美國總統川普形同「國際破壞球」，是「揮斧砍向既有規則與制度者中最具權勢的一人」，而這對全球其他地區的貿易、安全與發展帶來深遠影響。他試圖拆解二戰後由美國主導建立的部分全球秩序，這一傾向也在世界其他地區的政治運動中得到迴響。

這對長期受益於美國主導國際秩序的國家，諸如華府在歐洲和亞洲的友邦，構成重大挑戰。美國駐北約大使惠特克（Matthew Whitaker）駁斥，強調川普政府並非要瓦解北約，而是「希望藉由督促盟國多付出，使北約變得更強大」。

報告指出，許多國家逐漸明白，「如果他們繼續對推土機式的強勢政治（bulldozer politics）袖手旁觀，終將任憑大國政治左右，也不應對珍視的規則與制度化為廢墟感到意外」。

報告更表示，美國在川普治下，已很大程度放棄自由世界領袖的角色；且無視戰後關於領土完整、禁止以武力威脅他國和動武。民調數據也顯示，富裕民主國家的民眾日益普遍出現幻滅感，而川普及立場相近的領導人，如阿根廷總統米雷伊是這股趨勢的受益者。