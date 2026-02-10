川普「和平理事會」將開會 印尼估派8000人參與加薩維和

美國總統川普主導的「和平理事會」計畫19日在華府舉行首次領袖會議。路透10日報導，印尼總統普拉伯沃的發言人當天說，擬由多個國家組成的加薩維和部隊總兵力，可能有約2萬人，其中印尼估計可派出多達8000人。

根據川普去年公布的加薩停火計畫，和平理事會原本應負責監督停火後加薩的臨時治理。聯合國安理會去年11月已通過決議，授權和平理事會及合作國家在加薩建立國際維穩部隊。但後來川普表示該理事會將擴大任務，處理全球衝突。

普拉伯沃已受邀本月稍晚到華府參與上述和平理事會會議。印尼去年曾說，將準備2萬名官兵以供加薩維和部隊部署，但正等待更多有關部隊任務授權的細節，其後才會確認部署。

普拉伯沃發言人普拉塞蒂歐10日說，2萬人是各國派兵總數，不只是印尼，並說尚未討論確切兵力規模，但印尼估計最多可派8000人。他也說，就部署的條件或行動區域，尚未達成任何共識，印方只是在為日後若達成協議、需要派遣維和部隊的情況做準備。

外媒此前檢視的和平理事會章程草案指出，常任席位要價10億美元。普拉塞蒂歐說，印尼支付10億美元前，將進行相關談判；他未說明談判對象是誰，也稱印尼還未確認普拉伯沃將出席上述會議。

另外，以色列總理內唐亞胡11日預定在華府會晤川普。法新社10日報導，內唐亞胡在訪美行前說，屆時將優先和川普討論伊朗問題，就與伊朗談判的原則向川普表達以方看法，另將討論加薩、中東等問題。