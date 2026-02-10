快訊

2波東北季風接力！明天水氣增加、高溫略降 除夕至初三北東再轉濕冷

紐時：俄軍將拿下烏克蘭3戰略市鎮 增加談判籌碼

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
俄國國防部去年12月1日釋出影片，據信顯示官兵在烏克蘭頓內次克州波克羅夫斯克市舉起俄國國旗；路透無法核實拍攝時間和地點。路透
俄國國防部去年12月1日釋出影片，據信顯示官兵在烏克蘭頓內次克州波克羅夫斯克市舉起俄國國旗；路透無法核實拍攝時間和地點。路透

紐約時報10日報導，俄羅斯軍隊一年多來在烏克蘭戰場苦戰，未能攻下任一座城市據點，但俄軍消耗戰就快取得成效。軍事專家和獨立戰場觀察單位指出，俄國看起來預計在未來幾周或幾個月內占領3處戰略要地，這將增加俄方的談判籌碼。

這3地分別是東南部札波羅熱州的胡里艾伯勒鎮（Huliaipole），以及烏東頓內次克州的波克羅夫斯克市（Pokrovsk）、米爾諾格勒市（Myrnohrad）。占領這3座市鎮將使其俄國獲得城市據點，以便駐軍和並準備後勤工作以備未來進攻，也將在美國斡旋的和平談判取得新籌碼。

幾位專家說，鑒於俄軍過去一年推進緩慢，這些戰果不太可能迅速轉化為進一步領土擴張。但這將強化俄方論點，即俄國在烏國的地面推進儘管緩慢，卻勢不可擋，烏國不如現在就達成割地協議，好過日後在要血腥戰鬥中失去領土。

俄軍最具威脅性的攻勢發生札波羅熱州。根據幾個獨立團體提供的戰場地圖及在該地區作戰的烏國軍官，胡里艾伯勒鎮在近年戰事曾是穩定當地部分戰線的要地，但現在幾乎完全被俄軍控制。

在頓內次克州，烏軍重點是守住波克羅夫斯克、米爾諾格勒兩市。儘管俄軍為此付出傷亡，但莫斯科相信能在消耗戰中勝過基輔，並依靠不斷招募新兵來補充兵力。俄國已多次向兩市增派兵力，目前烏軍在兩市僅剩郊區幾個小部分地區仍在與俄軍爭奪。

若俄國完全占領這些城市，就可用來讓無人機操作員藏身，並利用當地公路和鐵路來簡化後勤。軍事專家說，占領波克羅夫斯克、米爾諾格勒將為俄國提供跳板，使其能向北推進，追求占領頓內次克州全境的目標。莫斯科目前已控制頓州約4分之3領土。

一個主要目標可能是康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）。在頓州一條由城市組成的最後主要防線，康斯坦丁諾夫卡是其南邊門戶；一旦失守，幾乎所有更北部城市都將進入俄國無人機打擊範圍，莫斯科也將能進入連接這些城市的關鍵道路。

俄羅斯 烏克蘭 俄烏戰爭
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

澤倫斯基：美本周在邁阿密舉行烏俄會談 要求6月前停戰

戰火燒近4年…美方盼6月前停戰 澤倫斯基：美提下周主辦俄烏會談

賣股票籌奪愛資金？房產大亨看上已婚女同事 開天價條件「離開妳老公」

川普稱俄同意暫停對烏開火 澤倫斯基：盼美確保承諾

相關新聞

2025全球清廉印象指數「台灣排名曝」 新加坡亞太第一、全球第3

在最新公布的全球清廉印象指數中，新加坡拿下全球第3，僅次於丹麥與芬蘭，成為亞太第一。新加坡貪污調查局指出，此表現得益於「...

紐時：俄軍將拿下烏克蘭3戰略市鎮 增加談判籌碼

紐約時報10日報導，俄羅斯軍隊一年多來在烏克蘭戰場苦戰，未能攻下任一座城市據點，但俄軍消耗戰就快取得成效。軍事專家和獨立...

菲律賓參議院通過決議案 譴責中國大使館無禮

經過數日的聽證會辯論，菲律賓參議院最近在全席會議中通過一項決議案，譴責中國駐菲律賓大使館抨擊多名菲律賓國會議員和政府官員

愛沙尼亞情報機構：俄羅斯無意停戰 已設定長期目標

愛沙尼亞對外情報局今天發布年度報告指出，俄羅斯近期釋出有關和平談判的言論，是為爭取時間並改善與美關係，無意結束俄烏戰爭，...

親近盟友被抓 「諾貝爾和平獎得主」堅持返回委內瑞拉推民主化

諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多表示，她的緊密盟友瓜尼帕最近遭拘留一事，完全不影響她返回委內瑞拉的計畫，反而更...

菲軍方：中共構成生存威脅 南海寸土不讓

菲律賓軍方指出，中國共產黨在南海的「非法存在」已衝擊國家安全，對菲律賓構成「生存威脅」，強調政府軍將繼續履行維護領土完整...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。