分析：泰國大選結果顯示 選民希望政局穩定而非改革

中央社／ 曼谷10日

泰國總理阿努廷所屬的泰自豪黨，在8日大選中取得幾乎壓倒性的勝利。泰國政局長年不穩，分析指出，大選結果顯示，比起選擇改革派的人民黨，選民傾向泰自豪黨繼續執政，凸顯出大部分民眾，希望泰國政局能更為穩定而非改革。

泰自豪黨（Bhumjaithai Party）挾著執政優勢，在8日的大選中成為第一大黨，在眾議院500個席次中，取得近200個席次；阿努廷（Anutin Charnvirakul）可能成為近20年來首位成功連任的總理，打破泰國民選領導人長期難以做滿任期的魔咒。

十多年來，泰國政治持續不穩定，但剛結束的大選似乎為政局穩定帶來曙光，分析指出，保守派的泰自豪黨大勝，顯示泰國選民在多年政局動盪後，傾向選擇政治穩定而非激進改革。

風險顧問公司「控制風險」（Control Risks）主任哈里森．鄭（Harrison Cheng，音譯）今天在新加坡亞洲新聞台（Channel News Asia）發表評論指出，「新政府可能比之前的政府更為穩定，為泰國民眾和外資帶來久違的安心感，並緩解多年動盪帶來的壓力。」

他寫道：「阿努廷的首要任務將是發展經濟，所有人的目光都將聚焦在他的技術專業團隊能否兌現承諾，家庭希望找到解決長期債務問題的方案，因為債務已經抑制了消費；企業則迫切需要簡化監管，並制定清晰、長期的行業增長政策，以激勵外國投資並促進泰國供應鏈的發展。」

因政治動盪，泰國近年被媒體和專家評為「亞洲病夫」，如今阿努廷對擺脫該稱號信心十足。阿努廷8日告訴中央社，「亞洲病夫」的情況已經過去，未來泰國經濟將開始復甦。他說：「我們（泰國）不會再生病了。」

法政大學（Thammasat University）政治學院講師普拉維（Purawich Watanasukh）也認為，阿努廷繼續執政，能為泰國政局帶來穩定。他向中央社表示，除了掌握議會，若建制派也達成共識，讓阿努廷繼續領導國家，政府應該會較為穩定。

普拉維說，「很多出自泰國政治世家（的人）都會加入（支持），因為他們都相信阿努廷。」

研究泰國政治數十年的朱拉隆功大學政治與國際關係學教授蒂提南（Thitinan Pongsudhirak）認為「人們考慮的是延續性與穩定性」，他選前曾在一場論壇中指出，阿努廷執政有可能為泰國政治帶來穩定。

蒂提南選後向媒體表示，泰國選民最終選擇的泰自豪黨，是長年與執政黨保持緊密關係，以換取內閣要職的政黨。他說，「該黨已成功重塑形象，成為這個在過去20年中更換了10位總理的國家中，唯一能夠帶來穩定的選擇。」

泰國 阿努廷 大選
