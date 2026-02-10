2025清廉印象指數 歐盟貪腐程度低…但改革幾乎停滯

快訊

中央社／ 布魯塞爾10日專電

國際透明組織（TI）公布2025年全球清廉印象指數（CPI），歐盟仍是全球清廉程度最高的地區，但反貪腐改革幾乎停滯不前，共有13個國家明顯退步，貪腐風險正在上升。

根據這份報告，本次全球計有182個國家及地區納入評比，從代表高度貪腐的0分到代表非常廉潔的100分，評估各地的貪腐程度。

在西歐與歐盟國家中，表現最佳的依序是丹麥、芬蘭、挪威，分數分別為89分、88分、81分；表現最差的則是匈牙利、保加利亞、羅馬尼亞，分別為40分、40分、45分。

雖然西歐與歐盟整體仍是全球貪腐程度最低的地區，但報告顯示，共有13個國家明顯退步，只有7個國家有所進步，凸顯出反貪腐的標準、執行力，以及掌權者自身廉潔程度之間的落差正在擴大。

這份調查也特別指出，當歐洲面對多重挑戰之際，領導失能與缺乏問責制度的情形反覆上演，正在侵蝕制度廉潔性，也加速公眾流失對政府的信任，再加上國家對公民社會、獨立媒體與吹哨者的打壓，正使權力濫用更難被發現與揭露，進一步破壞民主品質。

以得分僅40分的匈牙利為例，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）所屬的政黨曾以「提升透明度」為名，試圖賦予政府關閉批判性NGO與媒體的權力，雖然這項計畫最終失敗，但已引發各界高度警惕；得分48分的斯洛伐克，政府正系統性地拆解反貪腐防線，包括削弱吹哨者保護機制、弱化對貪腐與組織犯罪的調查，特別是涉及高階官員的案件。

報告指，面對這樣的情形，歐盟並未動用強而有力的法治工具。

國際透明組織西歐區域顧問克瑞茲威爾（FloraCresswell）表示，在當前地緣政治的環境下，歐洲應該提高而非降低反貪腐的企圖心。貪腐並非不可避免，歐洲及其領導人必須立刻行動，展現具雄心、可執行的改革，以及全球領導力。

