共同社民調：高市內閣支持率較選前回升 過半認可執政聯盟占眾院2/3
日媒共同社9至10日實施的電話民調結果顯示，首相高市早苗內閣的支持率為67.3%；這比起眾議院大選8日投開票之前在6至7日實施的民調，增加4個百分點。最新不支持率則為23.9%。
最新民調也顯示，對自民黨和日本維新會的執政聯盟在眾議院拿下逾3分之2席次，抱持肯定態度的受訪者占56.3%，持否定態度者占38.2% 。
另外，50.9%的受訪者表示支持執政聯盟「食品消費稅率2年歸零」的計畫，44.9%受訪者表示不支持。
