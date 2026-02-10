菲律賓參議院通過決議案 譴責中國大使館無禮

經過數日的聽證會辯論，菲律賓參議院最近在全席會議中通過一項決議案，譴責中國駐菲律賓大使館抨擊多名菲律賓國會議員和政府官員。

菲律賓參議院今天以新聞稿宣布，第256號決議案已於2月9日在全席會議中被採納，但參議員們同意保留修改空間。

決議指出，中國大使館抨擊菲律賓國會議員及政府官員時所使用的語言，已違反外交往來應有的「禮儀與相互尊重」。

決議並說，菲律賓有權依國際法捍衛國家利益與立場，呼籲菲律賓外交部採取必要步驟，維護國家尊嚴。

這項決議是由參議員潘吉里納（Francis KikoPangilinan）於1月下旬提出，當時獲24名參議員當中的15人背書，但因部分參議員主張先召開聽證再作決定，而未被立即採納。

參議院新聞稿引述潘吉里納說，雖然他希望菲律賓與中國能將南海爭議與經貿關係拆開處理，但面對中國在南海的日益強勢，攻擊菲律賓海岸防衛隊與武裝部隊，政府有必要挺身反對，並向海岸防衛隊與武裝部隊表達支持。

中國駐菲律賓大使館自去年12月開始，就為南海爭議在社群平台與菲律賓多名參議員、眾議員、海岸防衛隊官員、南海相關機構強硬互嗆，有菲律賓媒體形容中國大使館已成「戰狼」。

另一方面，中國駐菲律賓大使館發言人季凌鵬下午發表聲明，譴責及反對第256號決議，但表示會同時持續推進中菲合作，強化互信，消除「反中噪音」。

季凌鵬在聲明中回嗆，無論菲律賓參議員採納多少「反中決議」，面對抹黑中國的行徑，中國大使館將會「奉陪到底」。

日前也有菲律賓參議員表示考慮將中國大使館部分外交官列為「不受歡迎人物」，但總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）已否定這個構想。