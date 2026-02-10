親近盟友被抓 「諾貝爾和平獎得主」堅持返回委內瑞拉推民主化

快訊

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多在泛美人權委員會總部與專家會面後表示，她在完成一些任務後，將盡快返回委內瑞拉，與人民一同推動民主轉型。 法新社
諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多表示，她的緊密盟友瓜尼帕最近遭拘留一事，完全不影響她返回委內瑞拉的計畫，反而更加堅定她的決心。

馬查多（Maria Corina Machado）去年12月悄悄離開委內瑞拉，前往挪威首都奧斯陸領取諾貝爾和平獎，並未指定返國時間。

法新社報導，馬查多在泛美人權委員會（Inter-American Commission on Human Rights）總部與專家會面後表示，她在完成一些任務後，將盡快返回委內瑞拉，與人民一同推動民主轉型。

瓜尼帕（Juan Pablo Guanipa）曾任委內瑞拉國民議會副議長，是馬查多親近的盟友。昨天他在首都卡拉卡斯與其他幾位反對派人士一同獲釋。然而，瓜尼帕在公開要求委內瑞拉舉行民主選舉後，就被多名全副武裝人員帶走，距離獲釋僅隔數小時。

馬查多表示，昨天「是充滿極端情緒的一天」，「許多家庭看到摯愛歸來感到欣慰，但我們也看到這個暴政的反應」。

美國總統川普（Donald Trump）的政府1月3日逮捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，選擇支持前副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）出任臨時總統。羅德里格斯已釋放數百名在馬杜洛時期被監禁的囚犯，也宣布計劃實施全面大赦。

川普曾淡化委內瑞拉迅速舉行選舉的必要性，並表示他正透過強迫羅德里格斯服從來控制委內瑞拉。

儘管美國長年擁護委內瑞拉反對派是該國選舉的合法贏家，但川普在把馬杜洛趕下台後，認為馬查多缺乏足夠支持來領導國家。

不過，在馬查多於白宮親手將她獲得的諾貝爾和平獎獎章獻給川普後，川普態度轉變，開始支持她在委內瑞拉的未來發揮作用。

