菲軍方：中共構成生存威脅 南海寸土不讓

菲律賓軍方指出，中國共產黨在南海的「非法存在」已衝擊國家安全，對菲律賓構成「生存威脅」，強調政府軍將繼續履行維護領土完整的使命，南海「寸土不讓」。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天在例行記者會上說，自1992年起，中國海警、海軍及海上民兵即非法存在於菲律賓專屬經濟區（EEZ），對菲律賓海軍、海岸防衛隊、漁業局船艦以及菲國漁民採取具恫嚇與侵犯性行動。

崔尼代強調，「這些行為都有被紀錄下來，人會說謊，但數字不會。」

根據菲律賓軍方2026年1月公布的一份報告，2025年計有447艘次中國海軍及海警船出現在「西菲律賓海」（WPS），較2024年的278艘次明顯增加，且有更靠近菲律賓本土、對菲方施壓力度更強的傾向，包括向菲方船隻噴射強力水柱及蓄意衝撞。

崔尼代說：「中國共產黨已對菲律賓構成生存威脅（existential threat）。」

「西菲律賓海」是菲律賓對己方在南海聲索區域的稱呼，範圍涵蓋從領海基線向南海延伸出去200海里專屬經濟海域，與中國以10段線聲索的南海海域重疊，兩國長年以來在爭議區域衝突不斷。

崔尼代指出，中國共產黨不僅透過實際行動施壓，也運用「欺騙性訊息」為海上霸凌塑造正當性，分化菲律賓社會與政治領導層，轉移外界對其非法行徑的注意力。

針對菲律賓外交部擔憂在南海爭議上與中國直球對抗，可能影響兩國外交斡旋空間，崔尼代重申，軍方對南海的「透明化倡議」（Transparency Initiative）旨在公開中方霸凌事實，以反制他國散布的假訊息。

崔尼代表示，軍方不評論外交事務，但對「西菲律賓海」的立場始終一致，亦即「西菲律賓海是我們的，我們寸土不讓」。

他補充，菲律賓政府正持續強化在「西菲律賓海」各島嶼的存在，除了國防與軍事單位之外，也包括內政、衛生、觀光等相關部會，展現長期治理與守護的決心。