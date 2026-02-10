台灣潛水專家打撈二戰遺骨喪命 日官員致哀稱「曾派人評估安全性」

快訊

中央社／ 東京10日綜合外電報導
潛水情境示意圖。圖／Ingimage
台灣潛水專家徐巍本月稍早在日本參與潛水調查時不幸喪生。日本厚生勞動大臣上野賢一郎今天就此致哀，並表示上月曾派人到當地評估潛水調查的安全性。

時事通信社報導，上野今天在內閣會議過後的記者會表示，厚生勞動省的職員與專家為了評估遺骨收容潛水調查的安全性，1月30日曾經前往當地，並與市民團體交換意見。

他也說，「將持續依據專門知識妥善因應」。

山口縣宇部市一處海底煤礦場曾在第二次世界大戰期間的1942年2月3日，發生坑道淹水事故，造成183人罹難，許多罹難者出生於朝鮮半島。

日本民間團體「將長生煤礦水災記錄於歷史之會」致力打撈仍在海中的骸骨，並持續展開相關活動，自本月3日起展開大規模潛水調查，來自台灣的潛水員徐巍於本月7日潛水調查期間不幸離世。

這個團體已在社群平台X上用繁體中文發文證實徐巍的死訊。發生這起事故後，這次的潛水調查喊停。

「朝日新聞」報導，這次的大規模潛水調查發現了最新骸骨。山口縣警方昨天宣布，確認這些是頭蓋骨、下顎骨、頸椎、牙齒。

上野就此表示，「我了解政府將一邊與韓國政府加強溝通協調，一邊由相關部會妥善因應處理。」

關於鑑定這些遺骨，他也說，厚勞省將與相關部會合作因應。

日本 潛水員


