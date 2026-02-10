印度斥資1.13兆採購114架飆風戰機 強化制空優勢

快訊

中央社／ 新德里10日專電
圖為法國空軍的飆風戰機。 法新社
印度為強化空中作戰優勢，國防部預計本週批准一項金額達3.25兆盧比（約新台幣1.13兆元）採購案，添購114架法國達梭公司的飆風戰機，其中10多架採整機交付，其餘約100架將在印度製造。

新德里電視台（NDTV）報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）預計下週赴印度參加AI（人工智慧）影響力高峰會，印度方面預料將在他抵達之前批准向法國購買114架飆風戰機（Rafale）的採購案，金額達3.25兆盧比，若順利通過，將是印度史上最大宗的軍購案，在「印度製造」（Make in India）政策下，強化印法雙方的戰略夥伴關係。

印度目前已有36架飆風戰機，並已訂購26架海軍所需的飆風M型戰機，但空軍目前僅有29個中隊，不足核定編制的42個中隊，因此決定再向法國購買114架飆風戰機。

印度海軍的飆風戰機，將布署於維克蘭特號（INSVikrant）、維克拉瑪蒂亞號（INS Vikramaditya）兩艘航空母艦，根據印度海軍與法國的協議，雙方的合約包括需在印度進行MRO（保養、維修及翻修），也就是法國要在印度提供機隊維修、後勤支援和人員訓練等協助。

消息人士告訴今日印度（India Today），這批印度預計採購的114架飆風戰機中，其中10多架將採整機交付的方式，其餘的約100架將在印度製造，也就是預計機隊中會有超過80%的飛機是在印度國內生產。

根據目前的提案，印度將採購88架單座型、26架雙座型飆風戰機，達梭公司（Dassault）將與印度企業合作，讓飆風戰機在印度製造或組裝，而根據「在印度製造」政策框架，這些飆風戰機部件的國產率可望達到60%。

印度方面認為，隸屬空軍的飆風戰機曾於2025年有實戰經驗，那些戰機參與印度辛多爾行動（OperationSindoor），在與巴基斯坦交手的過程中，有優異的表現。

印度與法國近年來在飆風戰機製造上有諸多合作，印度塔塔集團（TATA Group）旗下子公司塔塔先進系統（TASL）與法國達梭公司去年簽署相關協議，讓該公司於印度海德拉巴（Hyderabad）設立具先進生產能力的工廠，負責生產飆風戰機的前機身、中央機身、機身側殼和機身尾端。

印度 戰機 法國
