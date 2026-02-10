捷克關閉最後硬煤礦井 專家：對國內能源影響有限

捷克關閉最後一個硬煤礦井，結束長達250年的硬煤開採時代。儘管地下仍蘊藏數億噸硬煤，但由於經濟、地質與人力等限制而難以持續開採。分析師指出，捷克結束硬煤開採對國內能源供應影響甚微。

根據布拉格國際廣播電台（Radio PragueInternational）報導，經過近2個半世紀，捷克的硬煤（hard coal）開採正式結束。最後一班礦工已在2月初從奧斯特拉瓦（Ostrava）－卡爾維納（Karviná）煤田的ČSM礦井返回地面。

ČSM礦井由捷克最大的礦業公司OKD擁有，也是捷克唯一的硬煤生產商。硬煤是一種高熱值燃料，主要用於火力發電、鋼鐵冶煉與化學工業。由於開採硬煤在經濟上已不再划算，因此OKD在過去數十年陸續關閉所有礦井。分析師認為，捷克硬煤開採的結束對國內能源影響甚微。

根據電台引述，OKD執行長西科拉（RomanSikora）表示，捷克硬煤需求一直在下降，也沒有新礦工加入，現有礦工的平均年齡接近50歲。

西科拉說：「我們地下仍有儲煤，但在經濟、地質與人力方面都無法開採。採礦還會影響到已建成區域，尤其是卡爾維納的舊城區（Staré Město），我們甚至需要搬遷部分居民。」

ČSM礦井於1958年起建設，1968年12月開始出煤。到2025年底，礦井共生產約1.24億噸煤，57年歷史中平均每年約220萬噸。礦區仍有超過4億噸煤，然而西科拉告訴電台，這些已不值得開採。

1月最後一天，ČSM礦井的750名員工失去工作，2月28日將有另外150名OKD員工離職，多數供應商員工也將結束工作。OKD將保留約700名員工，用於ČSM礦井的收尾工作與新業務開展。

對於礦場關閉，礦工們默默接受並感到無奈。許多人只是聳聳肩，不願多談煤礦結束，包括最後班次的準備工人布達伊（Lukáš Budaj）。

根據布拉格國際廣播電台的引述，布達伊說：「我覺得很難過，但我能怎麼辦呢？別無選擇。但同時，我也感到些許釋然。現在有工作機會，我已經知道下一步去哪裡了。」

來自設備部門的福爾廷（Petr Foltýn）在此工作41年後即將離開。他告訴電台：「我接受這個事實，也已經釋懷。我很期待退休生活。」

許多年長退休礦工仍穿著制服，對於關閉礦井表達得更直率。礦工皮斯科（Karel Piško）向電台表示：「從經濟角度來看，關閉所有礦井絕對不是好事。我們還有鋼鐵廠，還需要焦煤。」

礦工格雷格斯（Silvestr Greguš）告訴電台：「我們這裡還有煤，卻要進口？太荒謬了。這是恥辱，不只是對礦工而言！」

根據捷克新聞通訊社（ČTK）報導，1990年，歐盟國家中有13國開始開採硬煤，如今只剩波蘭。捷克專家指出，波蘭硬煤開採虧損，但由國家支持與維持。捷克仍在西北部的露天礦場開採褐煤（brown coal），這種煤礦為低熱值，容易進行液化或氣化，但這類開採也可能在未來數年內結束。

ČSM礦井技術性拆除將持續約3年，計畫在2028至2029年完成。OKD為此準備33億克朗（約新台幣51億元），包含礦井設備的環保拆除、安全封閉所有礦井、坑道清理與地面建築拆除。

OKD也正改變經營方向，例如利用礦井氣體、從事燃料混合物生產。根據捷克新聞通訊社引述，西科拉表示：「我們已有幾個計畫，多數與能源相關，這是我們擅長並能發展的業務。我希望OKD品牌不會消失，業務會繼續，為這個地區提供急需的就業機會。」