台南前消防局長李明峯及女密友涉收賄320萬 南檢今偵結起訴

北市內湖瑞陽公園怪男強抱兒童 家長制止也被打遭強制送醫

過年一到時間觀念崩壞？他曝台人「全改口」 網爆共鳴：會自動切換

南韓無人機越界飛北韓 警方突擊搜查情治單位

中央社／ 首爾10日綜合外電報導

南韓當局針對無人機飛越邊界並在北韓上空遭擊落事件展開調查，軍警聯合調查專案小組今天突襲搜查有關情治單位。

北韓早前指控南韓一架無人機飛入開城（Kaesong），並公布有關照片，內容據稱是被擊落的無人機殘骸。

南韓最初否認政府涉案，並說可能是民眾所為。

法新社報導，如今警方表示，正在調查3名現役軍人及1名國家情報院（National Intelligence Service）人員，懷疑他們與此案有關。

警方聲明指出，已對國防情報司令部（DefenseIntelligence Command）及國家情報院等18處地點，進行搜索和執行扣押令。

先前已有3名平民因涉嫌參與此無人機事件被起訴。其中1人公開認責，表示自己是為了偵測北韓平山（Pyongsan）鈾礦處理設施的輻射量。

南韓總統李在明（Lee Jae Myung）先前曾表示，向北韓發動無人機，形同「對北韓開槍」。

前總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）因涉嫌於2024年底非法派遣無人機進入北韓，以企圖為自己宣布戒嚴一事找藉口，目前正在受審。

