快訊

台南前消防局長李明峯及女密友涉收賄320萬 南檢今偵結起訴

北市內湖瑞陽公園怪男強抱兒童 家長制止也被打遭強制送醫

過年一到時間觀念崩壞？他曝台人「全改口」 網爆共鳴：會自動切換

拉攏俄羅斯前盟友 美國與亞美尼亞簽署核能協議

中央社／ 喬治亞首都特比利西9日綜合外電報導

亞美尼亞與美國今天同意在民用核能領域展開合作。在華盛頓斡旋達成南高加索和平協議數月後，美方正尋求加強與這位俄羅斯前盟友的關係。

有關核能領域的協議聲明，由亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）與正在進行為期兩天訪問的美國副總統范斯（JD Vance）共同簽署。

雙方表示，已完成所謂「123協定」（123Agreement）的談判。該協議允許美國合法向其他國家授權核能技術與設備。

范斯表示，該協議將允許美國初期向亞美尼亞出口最多50億美元的產品，此外還有價值40億美元的長期燃料與維修合約。

帕辛揚在與范斯舉行的聯合記者會上表示：「這項協議將為深化亞美尼亞與美國之間的能源夥伴關係，開啟新篇章。」

長期以來高度依賴俄羅斯與伊朗供應能源的亞美尼亞，目前正評估來自美國、俄羅斯、中國、法國與韓國企業的提案，計畫興建一座新的核反應爐，以取代其唯一一座、由俄羅斯建造且已老舊的梅察莫爾（Metsamor）核電廠。

目前尚未做出最終選擇，但今天的宣布為美國計畫獲選鋪平道路。

這將對俄羅斯構成打擊；俄羅斯傳統上將南高加索視為其勢力範圍，但隨著其入侵烏克蘭，當地影響力已明顯削弱。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

川普大砍對印度關稅...韓媒心酸曝美對韓態度 韓外長今會魯比歐拚解套

川普揚言提高關稅 首爾：韓美就關稅議題取得進展

華爾街日報曝川普翻臉南韓內幕！導火線疑是酷澎 美方曾警告韓總理

相關新聞

伊朗秋後算帳 諾獎得主再判刑7年半 另多名改革派被捕

伊朗近期擴大打擊異議，除逮捕多位改革派人士，伊朗女權倡議者、2023年諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪（Narges Moham...

以色列總統訪澳洲 挺巴團體數千人示威 至少15人被捕

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）9日抵達澳洲展開訪問行程，引發數以千計民眾在雪梨等地集結，抗議他在以軍攻占加...

歐盟2024年人口販運統計 性剝削占46% 強迫勞動約37%

歐盟統計局公布的最新數據顯示，2024年歐盟登記在案的人口販運受害者人數為9678人，較2023年下降8%。其中與性剝削...

世界日報社論／用AI清理移民詐領福利 華裔應警惕

明尼蘇達州爆發索馬利亞移民集體詐領福利金案，傳涉案金額達數千萬甚至數億美元，川普政府正藉各部門電腦連線，並運用人工智慧(...

捷克擬禁15歲以下用社群媒體 涉隱私權自由引分歧

捷克總理巴比斯表示，政府正認真考慮效法法國，禁止15歲以下兒童使用社群媒體。儘管民調顯示多數家長會支持此禁令，但反對黨對...

慕尼黑安全會議將登場 歐洲專家怒批川普「國際破壞球」摧毀戰後秩序

紐約時報報導，歐洲重要的國防論壇「慕尼黑安全會議」9日公布《2026年慕尼黑安全報告》警告，美國總統川普是「國際破壞球」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。