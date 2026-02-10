拉攏俄羅斯前盟友 美國與亞美尼亞簽署核能協議
亞美尼亞與美國今天同意在民用核能領域展開合作。在華盛頓斡旋達成南高加索和平協議數月後，美方正尋求加強與這位俄羅斯前盟友的關係。
有關核能領域的協議聲明，由亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）與正在進行為期兩天訪問的美國副總統范斯（JD Vance）共同簽署。
雙方表示，已完成所謂「123協定」（123Agreement）的談判。該協議允許美國合法向其他國家授權核能技術與設備。
范斯表示，該協議將允許美國初期向亞美尼亞出口最多50億美元的產品，此外還有價值40億美元的長期燃料與維修合約。
帕辛揚在與范斯舉行的聯合記者會上表示：「這項協議將為深化亞美尼亞與美國之間的能源夥伴關係，開啟新篇章。」
長期以來高度依賴俄羅斯與伊朗供應能源的亞美尼亞，目前正評估來自美國、俄羅斯、中國、法國與韓國企業的提案，計畫興建一座新的核反應爐，以取代其唯一一座、由俄羅斯建造且已老舊的梅察莫爾（Metsamor）核電廠。
目前尚未做出最終選擇，但今天的宣布為美國計畫獲選鋪平道路。
這將對俄羅斯構成打擊；俄羅斯傳統上將南高加索視為其勢力範圍，但隨著其入侵烏克蘭，當地影響力已明顯削弱。
