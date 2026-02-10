黎智英遭重判20年 捷克參議員譴責：這是死刑判決

快訊

中央社／ 布拉格10日專電

香港壹傳媒創辦人黎智英因觸犯國安法罪名成立遭判刑20年，捷克參議員費雪批評，這是「死刑判決」，而國際社會的消極態度助長此一結果。捷克智庫研究員范曦夢分析，這顯示中國並不遵守國際承諾，「台灣人顯然意識到這一點。」

黎智英遭重判20年引發國際社會關注。捷克參議院「外交、國防暨安全委員會」主席費雪（PavelFischer）在X平台上發文表示：「我譴責對78歲出版人黎智英判處20年監禁的殘酷刑罰。」

費雪說：「這不是正義，是對和平表達異議的『死刑判決』，而國際社會的消極態度起了推波助瀾的作用。民主國家的政府只是袖手旁觀，眼睜睜看著中國違反其國際條約所承擔的義務。」

費雪表示，違反國際條約必須付出代價。他已加入來自30個國家、共80名國會議員的抗議行列。

捷克智庫分析此事。據捷克廣播電台（irozhlas.cz）報導，捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）研究員范曦夢（Simona Fantová）觀察：「台灣媒體對此大量且持續的報導。同時，台灣政府也譴責這項判決，具體而言是由負責兩岸關係的相關部會發聲。」

根據捷克廣播電台引述，范曦夢指出，中國長期聲稱希望與台灣統一，也就是將台灣併入中國，而它唯一承認的模式正是對香港採用的「一國兩制」。「然而，我們可以看到，這個對香港所承諾的模式，連中國自己承諾的一半時間都沒有維持。」

范曦夢告訴電台：「台灣人顯然意識到這一點，因此無論是在這種模式下，還是任何其他模式下，都不願意與中國統一，因為他們清楚中國並不遵守國際法，也不真正尊重國際規範。」

根據電台引述，范曦夢表示，「從這件事來看，中國並不遵守其國際承諾。國際法只在對它自身有利時才會被採用；一旦不合其利益，它便會對所有承諾置之不理。」

黎智英
