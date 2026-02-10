快訊

傳美台關稅協議本周簽署 王鴻薇：政府承諾開放牛絞肉、內臟

北捷被逼讓座…Fumi阿姨踹飛白髮婦代價曝 法院2關鍵認定互毆

憑什麼挑戰5,000元？穎崴坐穩股后 市場正在重算這筆帳

捷克擬禁15歲以下用社群媒體 涉隱私權自由引分歧

中央社／ 布拉格10日專電
捷克總統帕維爾（右）與總理巴比斯（左）4日在布拉格城堡會面，就近期政治爭議交換意見。（捷克總統府提供）
捷克總統帕維爾（右）與總理巴比斯（左）4日在布拉格城堡會面，就近期政治爭議交換意見。（捷克總統府提供）

捷克總理巴比斯表示，政府正認真考慮效法法國，禁止15歲以下兒童使用社群媒體。儘管民調顯示多數家長會支持此禁令，但反對黨對禁令持懷疑態度，認為這恐涉及隱私權問題，未必是最佳解方。

根據布拉格國際廣播電台（Radio PragueInternational）報導，近80%的11歲捷克兒童擁有社群媒體帳號，平均每天花費4到5小時在社群平台，且有8%的兒童使用失調或過度依賴的情況。

巴比斯（Andrej Babiš）8日透過一段影片表示，現在是採取行動的時候了。「我支持禁令，因為我認識的專家一致認為這對孩子極為有害。我們必須做些什麼來保護我們的孩子。」

捷克副總理哈夫里查克（Karel Havlíček）在CNNPrima News的辯論中表示，政府已在與專家及電信業者諮詢相關事宜。「我們絕對不會拖延，希望今年就提出禁令，時間不等人。社群網路正在摧毀孩子的生活，這正逐漸成為一場瘟疫。」

然而，反對黨政治人物與執政聯盟中的「汽車黨」（Motorists）仍未被說服。他們認為，儘管理解社群媒體造成的傷害日益嚴重，但禁令在不侵犯隱私權的情況下恐難落實。

捷克人自社群平台出現之初便使用。然而，捷克人同時對任何侵犯隱私權，或政府限制個人行為的嘗試極為敏感。這與捷克的共產歷史密切相關。

儘管捷克人對限制自由高度敏感，但部分家長已認知到社群媒體對兒童危害。根據民調，約70%至80%的捷克人會支持這項措施。

國家衛生研究所的數據顯示，約40%的捷克九年級學生（約14-15歲）患有輕度至重度憂鬱症。自殘的兒童人數比過去多，由於花費大量時間在社群媒體上，孩子們正變得越來越孤立。

其他國家已率先採取行動。澳洲於去年12月禁止16歲以下兒童使用社群媒體。法國上個月通過法律，禁止15歲以下兒童使用社群平台。丹麥、斯洛維尼亞、土耳其、希臘與英國也正考慮類似限制。歐洲議會亦呼籲限制兒童與青少年使用社群網路。

雖然社群媒體對未成年人有害為普遍，但對於禁令是否為最佳解方，意見仍然分歧。聯合國兒童基金會（UNICEF）去年12月警告，僅靠禁令無法保護兒童，甚至可能適得其反。

鑑於捷克執政聯盟內部對此議題意見分歧，全面禁令可能並非最終選項，政府或將轉向目前在其他國家討論中的較溫和模式。

捷克
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

委內瑞拉反對派人士獲釋後又被帶走 檢方稱他違反規定

2026台北國際書展／1300+場出版講座、58萬人攜手閱讀泰精彩 回顧6天精彩亮點！

AI詐騙激增 六成偽冒案件來自社群平台

經典賽／20隊唯一沒有大聯盟選手 日媒看捷克「再掀起一股旋風」

相關新聞

阿努廷有望連任首相，泰自豪黨為何能成泰國大選最大贏家？

泰國現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）所屬的泰自豪黨，在2026年2月8日的大選，憑藉民族主義策略獲得最多席次。出身於顯赫政商世家的阿努廷，不僅成功吸引保守派及保皇派支持者，泰國與柬埔寨的邊境衝突更激發了愛國情緒，成為對抗進步派的關鍵力量。雖然最終泰自豪黨未能取得251席成功組閣，但阿努廷有望成為泰國20多年以來首位連任成功的總理，未來泰自豪黨將如何組閣與修憲，將是關注焦點。

慕尼黑安全會議將登場 歐洲專家怒批川普「國際破壞球」摧毀戰後秩序

紐約時報報導，歐洲重要的國防論壇「慕尼黑安全會議」9日公布《2026年慕尼黑安全報告》警告，美國總統川普是「國際破壞球」...

共機去年圍台軍演朝台灣F-16射熱焰彈！外媒曝危險行為如黑道亮槍

金融時報報導，根據知情人士及台灣國防部撰寫並分享美軍的一份報告，中共解放軍去年12月底在台灣周邊進行「正義使命」圍台軍演...

捷克擬禁15歲以下用社群媒體 涉隱私權自由引分歧

捷克總理巴比斯表示，政府正認真考慮效法法國，禁止15歲以下兒童使用社群媒體。儘管民調顯示多數家長會支持此禁令，但反對黨對...

川普加速「出售美國」趨勢 美元走貶帶旺新興市場牛市

近20年來全球資金過度集中在美國資產，這種現象存在高風險且無法持久，美國總統川普推翻自由貿易體系、打擊盟友和聯準會中立性、使美國負債擴大等作為，導致美國信譽受損，加速「出售美國」趨勢，各國央行和投資人減持美元和美債，只剩下由AI帶動的美股具有吸引力，而外國持有美國資產過度集中在美股也有高風險，因此美元不再是避險天堂，美元持續走弱，有助於讓新興市場睽違已久的牛市繼續興旺，包括台灣。 國際智庫Re-Define執行長卡普爾（Sony Kapoor）在彭博資訊撰文指出，全球資金過度集中在美國，美國上市股票指數約占全球三分之二，私募資產占全球50%，美債占全球債市40%。但美國人口僅占全球4%，經濟成長占全球10%，貿易占全球13%，GDP約占全球15%。

英相施凱爾上任19個月陷危局 將成艾普斯坦風暴下首位丟官的領導人？

英國首相施凱爾上任才19個月，民意支持度已急降，陷入執政危機。導火線在於最新文件顯示，他任命的駐美大使曼德森與已定罪性犯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。