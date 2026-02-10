慕尼黑安全會議將登場 歐洲專家怒批川普「國際破壞球」摧毀戰後秩序

紐約時報報導，歐洲重要的國防論壇「慕尼黑安全會議」9日公布《2026年慕尼黑安全報告》警告，美國總統川普是「國際破壞球」，正與他國立場相近的領導人助長摧毀二戰後國際秩序。美國駐北約大使惠特克駁斥，強調川普政府並非要拆卸北約。

報告作者嚴厲表示，世界正面臨破壞的局面，而1945年二戰結束以來，協助建立國際秩序貢獻最深的美國，如今其總統反而成為最醒目的破壞者之一。報告更指，美國在川普治下已很大程度放棄自由世界領袖的角色；且無視戰後關於領土完整、禁止以武力威脅他國和動武。

對此，惠特克9日在報告發表會上駁斥稱，「我不認為世界正被破壞」，並強調川普政府「並非要拆卸北約」。他說，川普的作為意在促使歐洲變得更強，並以育兒作比喻稱，孩子年幼時依賴父母，但最終必須去工作，「我們現在就處在這個階段」。

報告納入民調數據顯示，富裕民主國家的民眾日益普遍出現幻滅感，對傳統民主制度解決問題、改善未來世代生活的能力失去信心。而川普及立場相近的領導人，如阿根廷總統米雷伊是這股趨勢的受益者。

慕尼黑安全會議向來是全球矚目的年度安全論壇，匯聚歐洲、美國及其他地區的政安與國防高層。去年會議期間，美國副總統范斯發表演說抨擊歐洲，引發震盪。

今年第62屆慕尼黑安全會議將在2月13日至15日舉行，正值川普迅速重塑安全戰略之際，整體氛圍顯著急迫。美國國務卿魯比歐預計14日將在會中發表演說。