共機去年圍台軍演朝台灣F-16射熱焰彈！外媒曝危險行為如黑道亮槍

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
台灣空軍一架F-16戰機1月28日於嘉義進行演練。歐新社
台灣空軍一架F-16戰機1月28日於嘉義進行演練。歐新社

金融時報報導，根據知情人士及台灣國防部撰寫並分享美軍的一份報告，中共解放軍去年12月底在台灣周邊進行「正義使命」圍台軍演期間，多架共機曾對台灣軍機做出不止一次異常危險行為，包括一架殲-16朝台灣F-16戰機發射熱焰彈。

一名聽取事件簡報的人士表示，這些「高風險且具挑釁意味」的行為發生在2025年12月29日。

三名熟悉這次接觸的人士說，在第一起事件中，當共軍戰機即將越過台灣海峽中線時，一架台灣F-16緊急升空攔截；隨後，一架殲-16朝這架台灣F-16發射熱焰彈（decoy flares）。

在第二起事件中，一架中國殲-16「非常貼近」地飛在一架台灣F-16後方，「基本上處於射擊位置」。

第三起事件發生在台灣西北方，當時一架殲-16貼著一架共軍轟-6轟炸機的正下方飛行，採取一種被稱為「寄生」（piggybacking）的戰術，意在掩蓋戰鬥機的存在，讓台灣雷達難以偵測。聽取簡報人士描述：「他們被發現後，共機翻到側面，亮出機腹下掛載的飛彈」。

另有兩名人士表示，這讓人聯想到以色列在1976年的恩德培行動（Entebbe raid），當時以軍藉由寄生戰術，把士兵秘密送往烏干達以營救遭劫機的人質。

一名熟悉事件的人士說：「這並非專業戰鬥機飛行員被預期會做的行為，反而更像黑道分子晃著槍走在路上。」

三名熟悉事件的人士則表示，這些前所未見的行動，還沒有12月稍早共機以武器雷達鎖定日本軍機時那樣危險。

熟悉12月連串事件的人士指出，解放軍飛行員可能被迫做出超出一般訓練範圍的行動，這或許顯示中國國家主席習近平整肅軍方高層，恐怕正在擾亂解放軍指揮體系。

其中一名人士說：「更具侵略性的動作，以及像1976年恩德培行動那種極不尋常的機動手法，都指向一種情況：飛行員被要求去做一些他們平常不會做的事。」

印太安全研究所台灣問題專家科瓦萊夫斯基（Ann Kowalewski）表示，習近平也可能正對解放軍施加更大壓力，目標讓軍方在2027年前具備奪取台灣的能力，她說，「這可能導致解放軍為了向習近平證明其具備日益複雜的軍事機動能力，而承擔更高風險，進而提高擦槍走火的可能性」。

中國駐外使館未回應置評要求。

軍演
